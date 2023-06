Wholesome Direct: su Steam potete visualizzare tutti i giochi

Se volete avere una panoramica delle decine di giochi mostrati durante il Wholesome Direct, potete andare direttamente su Steam, dove esiste una pagina dedicata. Il negozio di Valve ha lanciato una sezione che raccoglie tutti gli eventi estivi, compreso quello dei cosiddetti giochi wholesome.

Pagina Steam del Wholesome Direct

Andando sulla pagina troverete l'elenco dei giochi presentati, le nuove uscite e i giochi di cui sono disponibili delle demo giocabili. In questo modo avrete subito il quadro completo di tutto, sia di quanto avete visto, sia di quanto vi siete persi.

Naturalmente per scaricare le demo dovete disporre di un account Steam valido e senza restrizioni, ma immaginiamo che lo sappiate già.

L'estate videoludica sta entrando nel vivo con una serie di eventi, come il Summer Game Fest, in cui vengono presentati nuovi giochi e mostrati più diffusamente alcuni di quelli già annunciati in passato. Il Wholesome Direct è dedicato a tutti quei giochi che hanno un occhio di riguardo per l'inclusività e i temi non violenti.