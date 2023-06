Alan Wake 2 ha 'paura' di Spider-Man 2 e Assassin's Creed? Remedy parla della scelta della data

Alan Wake 2 sembra essere uno dei giochi più interessanti in arrivo il prossimo autunno, ma ovviamente non è l'unico. L'horror di Remedy è previsto per il 17 ottobre, ovvero a pochi giorni di distanza da Assassin's Creed Mirage e Marvel's Spider-Man 2, due titoli che probabilmente saranno in grado di catalizzare l'attenzione dei fan, con il rischio di lasciare poco spazio ad Alan Wake 2. Cosa ne pensa Remedy a riguardo? La compagnia lo ha detto ai microfoni di VGC

VGC ha posto precisamente questa domanda: "Molti fan vorranno disperatamente che questo gioco abbia un buon successo commerciale: il primo gioco è stato accolto molto bene dalla critica, ma non ha trovato un pubblico gigantesco. Avete annunciato ora la data di pubblicazione e vi trovate in mezzo a giochi molto, molto importanti, come sicuramente saprete. È una sorpresa per lei? Sono sicuro che avete fatto i compiti a casa!".

Il co-director Kyle Rowley ha quindi affermato: "Sapevamo già che Assassin's Creed Mirage sarebbe stato [pubblicato] in autunno, sapevamo che Sony aveva già detto che Spider-Man 2 sarebbe stato [pubblicato] in autunno, quindi in un certo senso sapevamo già che ci sarebbero stati vicini. Sentiamo di essere orgogliosi del gioco che abbiamo costruito e credo che le persone che hanno una certa risonanza con questo tipo di gioco... non stiamo ragionando sul fatto che possano comprare Alan Wake 2 o Spider-Man 2. Vogliamo solo proporre il nostro gioco e presentarlo ai giocatori. Uno è un gioco di avventura, l'altro è un gioco horror."

In altre parole, l'approccio di Remedy è convincere il pubblico con un gioco di qualità, contando anche sul fatto che si tratta di un genere diverso rispetto ai principali concorrenti e quindi attirerà l'attenzione di giocatori diversi.

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "Senza dubbio tra i giochi migliori della Summer Game Fest 2023, Alan Wake 2 si è presentato all'appuntamento losangelino in grande spolvero, con una sequenza di gioco perfettamente equilibrata tra narrazione, investigazione e sequenze d'azione. La co-protagonista Saga Anderson sembra già un'ottima aggiunta al cast, perfettamente complementare al racconto di Alan Wake, mentre il passaggio tra le due realtà e i momenti in cui queste si sovrappongono hanno già mostrato alcune sequenze allucinate e ricche di tensione."