Disney sta creando un robot a forma di Groot per Disneyland: ecco un video dei primi test

Disney sta creando un robot-Groot per Disneyland. La compagnia ha condiviso un video, che potete vedere qui sotto, nel quale mostra i primi test eseguiti con il personaggio, all'interno di uno spettacolo dove si balla.

Tramite il video viene spiegato che "Walt Disney Imagineering Research & Development sta sviluppando un attore robotico in scala ridotta e libero di muoversi che può assumere il ruolo dei nostri personaggi Disney di dimensioni simili. Il suo design strettamente integrato offre oltre 50 gradi di libertà in una piattaforma compatta in grado di camminare, gesticolare ed emozionare con stile. Utilizzando strumenti di authoring personalizzati che combinano la pianificazione del movimento di tutto il corpo e l'animazione tradizionale dei personaggi, gli artisti possono dare rapidamente vita a personaggi robotici con movimenti espressivi e comportamenti interattivi. Non ci sono piani immediati per l'utilizzo nei parchi a tema Disney; tuttavia, un prototipo a forma di Groot viene utilizzato per testare tratti, andature e capacità uniche."

"Siamo un'azienda fondata sulla narrazione e vogliamo dare vita a questi personaggi nel modo più autentico possibile". Joel Peavy, Executive R&D Imaginer, Walt Disney Imagineering Research and Development ha rivelato nel video dedicato a Groot. "Per noi questo significa un attore robotico che cammina... in grado di muoversi, gesticolare ed emozionare con stile".

"Idealmente, vogliamo che gli ospiti si emozionino, ma questa è la prima volta che vedo gli ospiti visibilmente emozionati - sia adulti che bambini", ha aggiunto Michael Serna, Executive Creative Director, Disney Live Entertainment.

