Summer Game Fest: il meglio e il peggio della Opening Night

Qualche settimana fa, per l'ennesima volta, abbiamo detto addio per sempre all'Eletronic Entertainment Expo, passeggiando lungo il viale dei ricordi e versando qualche lacrima dinanzi ai momenti più importanti della kermesse losangelina: il ritorno di Hideo Kojima dopo l'esilio dagli uffici di Konami, Shigeru Miyamoto che monta sul palcoscenico impugnando la spada e lo scudo di Link, Keanu Reeves che incanta con la sua spontaneità, oppure Reggie Fils-Aime che si presenta per la prima volta di fronte alle telecamere, ancora del tutto ignare del personaggio che si trovano di fronte. E alla fine abbiamo voltato pagina, perché il mondo è andato avanti, i produttori di videogiochi pure, adesso c'è Geoff Keighley e assieme a lui ci sono gli eventi verticali organizzati dalle software house, finalmente libere di parlare direttamente col proprio pubblico senza mediatori di sorta.

"Credo che l'E3 si sia ucciso da solo", ha dichiarato pochi giorni fa proprio Geoff Keighley ai microfoni di VGC. "Noi abbiamo creato la Summer Game Fest, io ho costruito la Summer Game Fest perché ho assistito mentre le ruote si staccavano dal vagone dell'E3". "Abbiamo realizzato quello che verrà dopo, il futuro: ci vediamo l'8 giugno", aveva detto lo scorso 30 marzo, proprio in concomitanza con la cancellazione dell'E3, puntando tutti i riflettori del mondo sul palco dello YouTube Theater di Los Angeles, invitando gli appassionati e la stampa alle porte di un evento che, in più di ventitré città degli Stati Uniti, è stato persino trasmesso gratuitamente nei cinema.

Ed eccoci qui, dopo aver assistito a tutti gli annunci della Summer Game Fest Opening Night Live, dopo aver commentato l'evento in diretta, dopo aver analizzato con cura ciò che secondo Geoff Keighley rappresenta il futuro della comunicazione dei videogiochi: il nuovo fiammante tedoforo pronto a raccogliere la torcia olimpica lasciata cadere a terra dall'E3.

Benvenuti al racconto del meglio, e del peggio, della Summer Game Fest 2023; in caso foste invece in cerca di un esaustivo, obiettivo e distaccato resoconto di tutte le produzioni mostrate nel corso dell'evento, vi rimandiamo invece all'articolo dedicato.