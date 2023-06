Summer Game Fest 2023: evento deludente o aspettative troppo alte?

Come probabilmente saprete ieri è andato in onda il Summer Game Fest 2023, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate videoludica in quanto vetrina perfetta per publisher e studi indipendenti per mostrare i progetti che lanceranno sul mercato nei prossimi mesi. Considerando l'ennesima cancellazione dell'E3, a maggior ragione anche quest'anno c'erano molte aspettative per quello che per certi versi ora viene considerato un sostituto della kermesse losangelina, se non addirittura l'"E3 Killer" da alcuni.

Tramite un sondaggio abbiamo chiesto ai nostri lettori se hanno apprezzato l'edizione 2023 del Summer Game Fest (a proposito, se ve lo siete persi ecco il nostro riassunto con tutti i giochi e i trailer presentati). I risultati non farebbero di certo piacere a Geoff Keighley, organizzatore e conduttore dell'evento: nel momento in cui scriviamo solo il 16% ha risposto "Sì, ho visto molti giochi che mi interessano", il 41% ha risposto "Abbastanza, ma non ha rispettato del tutto le mie aspettative" e il restante 43% "No, per me è stato un evento deludente".

Insomma la maggior parte dei nostri lettori che hanno partecipato al sondaggio è rimasto deluso o comunque non è del tutto soddisfatto dall'evento di ieri sera e il sentimento sembrerebbe in parte condiviso anche dalla community internazionale a giudicare gli interventi su social e forum. Ma è stato davvero un show così terribile, oppure l'asticella delle aspettative, come spesso accade, era un po' troppo alta? La verità probabilmente sta nel mezzo.

Da una parte è innegabile che sono mancate le "bombe", ovvero quegli annunci completamente inaspettati di nuovi giochi tratti da IP famose o realizzati da studi amatissimi che finiscono direttamente nella wishlist anche dopo un teaser trailer di 30 secondi. Anzi una delle critiche più diffuse è che ieri sono stati mostrati fin troppi giochi già conosciuti o comunque che abbiamo visto neppure un mese fa durante il PlayStation Showcase di Sony. C'è poi chi critica il ritmo dell'evento, che effettivamente è calato sensibilmente nella seconda metà fino al gran finale, rappresentato da Final Fantasy 7 Rebirth.

Ci sono stati anche degli assenti importanti e che tutti davano più o meno per scontati. Quello che ha fatto discutere di più senza dubbio Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. CD Projekt RED ha confermato una presentazione dell'espansione durante i Play Days del Summer Game Fest, ma in molti giustamente si aspettavano un trailer o un video gameplay nello show principale. C'è anche chi si sperava in qualche sorpresa da parte di Sony, visto un PlayStation Showcase tutt'altro che frizzante, e anche in questo caso le aspettative sono state deluse o quasi. Vero, c'è stato l'annuncio della data di uscita di Marvel's Spider-Man 2, ma il tutto è avvenuto senza troppe cerimonie e con sequenze di gameplay praticamente già viste in precedenza.

Spezzando però una lancia a favore dell'evento organizzato da Keighley: al netto di tutto, è pur vero che abbiamo visto oltre 30 giochi durante il Summer Game Fest 2023 e molti sembrano promettere bene. Ad esempio abbiamo assaporato per la prima volta in azione il gameplay ultraviolento e spettacolare di Mortal Kombat 1, così come le prime sequenze di giocato di Final Fantasy 7 Rebirth, che hanno entusiasmato i più.

C'è stato spazio anche per qualche annuncio a sorpresa, come ad esempio il metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown e John Carpenter's Toxic Commando, uno sparatutto in soggettiva cooperativo a base di zombie nato da un'inaspettata collaborazione tra Saber Interactive e il famoso regista. E in tutto ciò, facciamo notare che la maggior parte delle presentazioni erano a base di gameplay e non solo da sequenze in CG, il che è sempre apprezzabile.

Ora lasciamo la parola a voi. Anche se ve lo abbiamo già chiesto nel nostro sondaggio dedicato, vi riproponiamo la domanda: vi è piaciuto il Summer Game Fest 2023? E quali sono stati gli annunci e i giochi mostrati che vi hanno impressionato maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

