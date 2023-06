Offerte Amazon: The Last of Us Parte I per PS5 in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per The Last of Us Parte I per PS5. Lo sconto segnalato è di 29€, ovvero del 36%. Potete trovarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 80.99€. Lo sconto odierno è il migliore di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

The Last of Us Parte I è il remake per PS5 del gioco PS3 di Naughty Dog. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Qualcuno, magari, si sarà lanciato in questo commento senza affrontare la lunghissima recensione che abbiamo scritto con fatica e difficoltà, nella speranza di trovare subito la risposta ai due grandi interrogativi che hanno accompagnato questa Parte 1 fin dal suo annuncio: ma quindi è un vero remake? E vale il prezzo richiesto per portarselo a casa? Alla prima domanda abbiamo risposto con un sonoro sì mentre alla seconda potete rispondere soltanto voi in funzione del valore che attribuite alle opere ludiche e al loro carico d'innovazione e novità. Quello che noi possiamo aggiungere è che questo gioco è ancora oggi un capolavoro indiscutibile, un titolo senza rivali che continua a spingere in avanti la componente narrativa del nostro medium preferito. E il lavoro compiuto da Naughty Dog per modernizzare l'opera originale non è soltanto eccellente da un punto di vista tecnico e artistico, ma riesce addirittura a dare una nuova coerenza alla storia in due parti di Ellie, a rendere più credibile e coeso l'universo che fa da sfondo a questa serie. E per questo, e per tutto quello che vi abbiamo raccontato nel pezzo, non possiamo fare a meno che premiare con un voto estremamente positivo The Last of Us Parte 1."