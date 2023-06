Assassin's Creed Mirage, un video diario parla di parkour, stealth e uccisioni

Assassin's Creed Mirage è protagonista di un nuovo video diario in cui gli sviluppatori del gioco parlano di tre aspetti chiave dell'esperienza: parkour, stealth e uccisioni; e di come questi pilastri si ispirino ai capitoli classici della serie Ubisoft.

Come avrete letto nella nostra analisi del trailer del gameplay di Assassin's Creed Mirage dal PlayStation Showcase, questo capitolo rappresenta per molti versi un ritorno alle origini ed è interessante scoprire in questo dietro le quinte le scelte effettuate in tal senso.

Viene quindi raccontato in che maniera sono state gestite le animazioni di Basim e come il personaggio interagisce con lo scenario, l'introduzione di nuove manovre e il ritorno di movimenti classici. L'approccio si estende alla componente stealth, che si rifà anch'essa agli esordi del franchise.

Gli sviluppatori hanno addirittura inserito un filtro blu che rende la grafica di Mirage simile a quella del primo Assassin's Creed: una feature che i nostalgici senz'altro apprezzeranno.