Starfield, edizioni e prezzi rivelati da un noto leaker a poche ore dal Direct

Il noto leaker billbil-kun ha rivelato edizioni e prezzi di Starfield quando mancano ormai poche ore al Direct che vedrà il gioco Bethesda protagonista di una dettagliata presentazione, questa domenica.

E così, dopo aver rivelato data di uscita del controller Xbox e dell'headset a tema Starfield, l'insider ha completato l'opera comunicando le tre versioni del titolo che avremo modo di acquistare, probabilmente con i preorder che si apriranno proprio nel corso dello Starfield Direct:

Standard Edition: 69,99€ (PC), 79,99€ (Xbox Series X|S)

Premium Edition: 104,99€ (PC), 114,99€ (Xbox Series X|S) - prezzi stimati e non ancora confermati

Constellation Edition: 299,99€ (PC), 299,99€ (Xbox Series X|S)

Constellation Edition, ha precisato billbil-kun, è il nome della Collector's Edition di Starfield, che a quanto pare sarà disponibile per l'acquisto unicamente in formato fisico, immaginiamo per via dei contenuti della confezione.

Il leaker ha aggiunto che le tre edizioni verranno con ogni probabilità presentate durante lo Starfield Direct che verrà trasmesso questa domenica, subito dopo l'Xbox Games Showcase, e che sempre nell'ambito di quell'evento si apriranno le prenotazioni.