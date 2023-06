Offerte Amazon: Resident Evil 4 Remake con Steelbook in forte sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per Resident Evil 4 Edizione Steelbook. Lo sconto segnalato è di 17.13€, ovvero del 23%. Potete trovarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 74.99€. Lo sconto odierno è il migliore di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa edizione propone Resident Evil 4 e una Steelbook esclusiva. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "La versione PC di Resident Evil 4 Remake è un gran bel vedere ed è anche un gran bel giocare, per quanto la nostra esperienza sia stata turbata da un paio di crash in modalità finestra che ci hanno fatto temere una situazione simile a quella della poco stabile demo. Ma il timore ha lasciato spazio a un gran sollievo passando alla modalità schermo intero che ci ha permesso di godere senza problemi di un'esperienza intensa e suggestiva, esaltata da un'illuminazione di alto livello, un fattore determinante che esalta il lato inquietante di un titolo quasi perfettamente in equilibrio tra azione e orrore. Alcuni elementi, va detto, risentono del retaggio passato e ci ricordano che alla base c'è un gioco che si porta quasi due decadi sulle spalle, ma il gran lavoro fatto da Capcom ha trasformato il passare del tempo in maturità mettendoci tra le mani quello che è con tutta probabilità il miglior remake della serie Resident Evil, anche dal punto di vista tecnico."