Mortal Kombat 1: analizziamo il trailer di gameplay svelato durante il Summer Game Fest.

Considerando che il Mortal Kombat recentemente presentato dava l'impressione di voler essere una sorta di nuovo inizio (per l'ennesima volta) per la saga, dunque, le aspettative erano ai massimi livelli: era l'occasione per dei cambiamenti davvero radicali a certi elementi del sistema, già intuibili dalla confermata presenza di assist in battaglia attraverso i cosiddetti combattenti "Kameo". Il filmato di gameplay di Mortal Kombat 1 mostrato al Summer Game Fest , però, ha leggermente smorzato l'esaltazione dei fan; non certo per una mancanza di qualità - il gioco ha sempre valori produttivi di tutto rispetto - bensì per aver mantenuto animazioni e movimenti ancora una volta fin troppo incollati al passato. Quanto visto, ad ogni modo, resta estremamente promettente e merita di essere analizzato, quindi oggi cercheremo di tirare le somme in un comodo speciale.

Sangue e legno

Un combattimento di Mortal Kombat 1

La questione delle animazioni è sempre la solita: il posizionamento dei personaggi è abbastanza innaturale durante certe mosse, con movenze secche e non particolarmente piacevoli da vedere. Da una parte possiamo capire la volontà di mantenere certe scelte stilistiche per non distaccarsi eccessivamente da alcuni canoni della serie, ma se la paura era quella di perdere il "feeling" delle mosse siamo comunque scettici, dato che questo dipende dalle meccaniche base e dalle tempistiche generali, e non dal fatto che Johnny Cage e affini tirino calci bassi in preda alla stitichezza. È difficile anche comprendere come mai vi siano ancora rimasugli (al di fuori delle chiare facilitazioni a livello di sviluppo) delle animazioni passate riutilizzati senza remore, considerando che NetherRealm ha chiaramente dei notevoli esperti in questo campo e la cosa risulta evidentissima nelle scene di intermezzo (quelle sì animate impeccabilmente). Persino la velocità e gestione generale del movimento paiono molto vicine a quelle dell'ultimo capitolo, quindi leggermente rallentate rispetto al nono; le vicinanze al diretto predecessore, tuttavia, sembrano terminare qui quando si vanno a vedere il sistema di combo e la gestione degli assist.

Sono proprio le combo mostrate ad averci fatto ben sperare per il gameplay della nuova creatura di Ed Boon e compagnia bella: le serie di colpi sono chiaramente più elaborate e spettacolari rispetto a quanto visto con Mortal Kombat 11, dato che quest'ultimo era un titolo più ragionato e basato su posizionamento e gioco neutrale. Non solo i personaggi mostrati sembrano infatti in grado di rimpallare a lungo gli avversari con le loro mosse, ma la presenza dei già citati assist è chiaramente in grado di amplificare ulteriormente la cosa, con scelte probabilmente davvero esaltanti per chiunque ami sbizzarrirsi tra mazzate aeree e fantasia.

Come saranno sfruttati i Kammei in Mortal Kombat 1?

Già che stiamo parlando degli assist, questi sono chiaramente un elemento centrale del nuovo sistema. Nel trailer si vede chiaramente come proprio il loro utilizzo permetta di spezzare le combo nemiche quando iniziano a farsi esagerate, senza contare che durante le battaglie ne sono comparsi alcuni in grado di effettuare prese (non è ancora confermato, ma il fatto che la barra delle super sia divisa in tre tacche potrebbe richiedere risorse variabili per effettuare tutte le manovre elencate dei Kameo). Non bastasse, tornano le mosse X-Ray, anch'esse in collaborazione con i personaggi Kameo e quanto mai sceniche. L'unico dubbio è rappresentato dalla durata dell'animazione che, per supportare gli attacchi combinati, sembra in media più lunga rispetto al passato e potrebbe spezzare eccessivamente il ritmo dello scontro. Altrettanto curiosa, infine, la gestione delle fatality: qui sembra che gli assist possano eseguire a scelta le fatality di certi personaggi, per aggiungere ulteriore colore agli iconici colpi di grazia del marchio; il fatto che non sembrino esserci fatality combinate uniche è comprensibile comunque, dato che sviluppare animazioni specifiche per ogni singola coppia di personaggi sarebbe stato uno sforzo titanico.