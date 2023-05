Assassin's Creed Mirage, l'analisi del trailer del gameplay dal PlayStation Showcase

Trailer del gameplay?

Assassin's Creed Mirage, Basim salta da un appiglio all'altro

Come già accaduto ai tempi di Valhalla, anche il trailer del gameplay di Assassin's Creed Mirage è ben distante da quella che sarà l'azione vera e propria (insomma, le differenze con il filmato di Marvel's Spider-Man 2 sono parecchie), specie sul piano della resa visiva, ma prova in ogni caso a illustrare le situazioni con cui avremo a che fare nel corso della campagna.

Non è certamente un caso che il video si apra con Basim che salta dal tetto di un palazzo, estrae al volo la lama celata e trafigge un nemico schiacciandolo al suolo. Le sequenze successive ci introducono alle atmosfere e alla vivacità della città che fa da sfondo all'avventura, con il protagonista che cammina per le strade e si nasconde fra i passanti, fino a raggiungere una guardia alle spalle ed eliminarla.

"Benvenuto, Occulto", dice la voce di Roshan, la mentore del personaggio che abbiamo visto in Assassin's Creed Valhalla: L'Ultimo Capitolo. "Sei morto e poi sei stato riportato in vita", continua, descrivendo il processo che ha portato un ladruncolo dei bassifondi di Baghdad a diventare un abile membro della Confraternita, le cui capacità non sono in dubbio: qui il trailer si sofferma sul parkour, che ai movimenti tradizionali della serie aggiunge qualcosa di nuovo, come la possibilità di far cadere lunghi pali di legno per creare un passaggio da un edificio all'altro.

Avanti veloce, siamo nel mezzo di una missione e Basim viene istruito da un suo compagno: per addentrarsi in una fortezza nemica dovrà muoversi nell'ombra e approfittare della distrazione delle guardie, oppure mettere da parte gli scrupoli e ucciderle silenziosamente. Come al solito, saremo noi a decidere l'approccio che più si adatta al nostro stile, ma bisognerà capire se e quanto il gioco sarà permissivo nei confronti delle incursioni a viso aperto.

Assassin's Creed Mirage, Basim e altri personaggi centrali del gioco

Sì, perché le sequenze del trailer sono molto chiare nel ribadire un certo tipo di gameplay fatto di osservazione, attente pianificazioni, spostamenti rapidi, chiavi rubate e porte da aprire (speriamo senza pedinamenti!), ma anche la tradizionale meccanica dell'attesa per fare in modo che il tempo passi, la luce lasci il posto alle tenebre e qualcosa nell'organizzazione degli avamposti cambi, consentendoci di approfittarne.

Dopodiché, inevitabilmente, ci saranno momenti in cui restare nascosti non sarà possibile e dovremo sguainare la spada: da questo punto di vista Assassin's Creed Mirage appare davvero spettacolare nelle animazioni dei combattimenti e Basim dà prova di essere un guerriero portentoso; tuttavia ci chiediamo se finalmente Ubisoft abbia imparato a gestire il bilanciamento della difficoltà, specie nelle fasi avanzate della campagna, quando lo sblocco di determinate abilità finisce per rendere i personaggi un po' troppo forti.