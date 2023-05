Windows 11: in arrivo controlli per le luci RGB integrati nel sistema operativo

Sembra che Microsoft abbia intenzione di offrire un modo più semplice per la gestione delle luci RGB del PC attraverso controlli dinamici integrati direttamente nel sistema operativo, con un prossimo aggiornamento di Windows 11.

Nella build 25295 di Windows 11, per la precisione, dovrebbero comparire le nuove impostazioni per i dispositivi luminosi. Si tratterebbe del primo esempio di controlli integrati direttamente all'interno del sistema operativo per le luci RGB, che finora venivano controllate soprattutto attraverso varie app di terze parti legate ai singoli produttori.



Con Windows 11, la questione dovrebbe dunque rientrare all'interno dell'interfaccia di controllo generale del PC, accentrando anche la regolazione dell'illuminazione RGB in uno dei rami del sistema operativo.

In particolare, in base a quanto emerge anche dagli screenshot riportati qui sopra nel messaggio dell'account Twitter Albacore, sembra che tali controlli siano inseriti all'interno della sezione "Personalizzazione", da cui si accede a "Illuminazione" e alle sezioni relative agli accessori da gaming.

L'arrivo del sistema di Dynamic Lighting è comunque ufficiale, visto che viene riportato anche da un post sul blog di Windows Developer, dunque resta da vedere la versione completa delle nuove opzioni, visto che al momento si tratta di un primo abbozzo nella suddetta build che però non ha le funzioni complete.