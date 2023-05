Marathon: video diario di Bungie spiega qualcosa del nuovo gioco con Sony

Marathon si è svelato leggermente di più con un nuovo video diario pubblicato da Bungie, visibile in seguito a un ARG diffuso online e velocemente risolto dalla community di giocatori, che ha dunque portato a questo nuovo tassello sulla storia del gioco sviluppato dagli autori di Destiny.

si tratta di un "vidoc" nel quale Bungie spiega qualcosa di più della sua nuova produzione, che recupera un marchio storico per la compagnia.

Marathon è stato infatti il primo successo di Bungie, prima della grande consacrazione avvenuta con Halo: Combat Evolved e poi gli altri capitoli della serie, per arrivare infine a Destiny.

Il game director Christopher Barrett spiega che Marathon è uno sparatutto PvP incentrato sull'estrazione, ovvero nel quale i giocatori sono incaricati di raggiungere un obiettivo, attraversando zone ad alto pericolo e con la necessità di raccogliere risorse. Secondo Barrett, inoltre, "i giocatori prendono parte alla narrativa" generale del gioco.

Come illustrato in frammenti di video, i giocatori devono cercare rari artefatti su un misterioso pianeta, con una struttura che sembra vicina a Escape from Tarkov. Secondo quanto riferito dal creative director Steve Cotton, gli sviluppatori stanno costruendo Marathon ponendosi "sulle spalle di giganti", a significare il fatto di prendere spunto da basi già consolidate per applicare nuove evoluzioni, con 30 anni di esperienza alle spalle nell'ambito degli shooter.

Sembra però che ci sia ancora un po' da attendere prima di poter vedere Marathon in forma definitiva, con il team che attualmente si trova a lavorare ad alcune versioni alpha. Nel frattempo, ieri sera abbiamo visto il primo trailer di presentazione per Marathon, in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, pubblicato da Sony.