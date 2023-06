Summer Game Fest 2023, tutti i giochi e gli annunci della conferenza

Ecco che quindi proviamo a riassumere tutti i giochi e le informazioni emerse durante il Summer Game Fest 2023 nell'attesa che i nostri inviati da Los Angeles condividano le loro impressioni in diretta dei giochi presenti. Vi ricordiamo che l' estate dei videogiochi di Multiplayer.it non finisce certo qui: domenica c'è lo spettacolo di Microsoft+Bethesda, mentre lunedì è il turno di Ubisoft.

Ecco che durante la Summer Game Fest trovano spazio quei giochi che Sony, Nintendo, Ubisoft, EA o Microsoft non hanno ospitato (o ospiteranno) nei loro show, in un concentrato di esperienze, nomi e stili davvero unico. Forse non omogeneo, probabilmente troppo lungo, ma di sicuro impatto.

Edizione dopo edizione la Summer Game Fest è diventata uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, se non IL più importante dell'anno. Tutti i publisher orfani dell'E3 che non hanno il potere mediatico per attrarre centinaia di migliaia di persone coi propri eventi hanno guardato a Geoff Keighley per avere un palcoscenico di rilievo e far conoscere le proprie produzioni ad un pubblico più variegato.

Summer Game Fest 2023

La giacca di Geoff è tremenda

Si comincia, ovviamente, con Geoff Keighley sul palco, ovviamente tronfio del successo del suo format, per la prima volta dal vivo. Peccato per la giacca.

Il primo gioco è una sorpresa: il Principe di Persia è tornato, questa volta in 2 dimensioni e con un sistema di combattimento molto più dinamico e moderno, per non parlare dello stile e delle cinematiche. Di sicuro fa una figura migliore del remake delle Sabbie del Tempo perso, per l'appunto, tra le sabbie del tempio. Prince of Persia The Lost Crown arriverà il 18 gennaio 2024 per tutte le piattaforme.

Si continua con uno dei giochi annunciati più attesi, ovvero Mortal Kombat 1. Si tratta del reboot più ambizioso della serie e arriverà in settembre. Grazie al trailer di gameplay esteso abbiamo modo di conoscere questo attesissimo progetto. La grafica sembra subito di impatto, con un mix tra scene di intermezzo e combattimenti davvero riuscito. Non mancheranno anche i soliti momenti eccessivi della serie, con battute al fulmicotone e l'immancabili Fatality. Tutto l'immaginario è stato ripensato, coi personaggi storici modificati sia esteticamente che nella storia, così da far ripartire la serie nel migliore dei modi. Ci sarà una beta del gioco nei prossimi mesi. Subito dopo il trailer il creatore del gioco, Ed Boon, è salito sul palco per parlare del nuovo capitolo. Si tratta dell'inizio di una nuova timeline, con nuove rivalità e rapporti tra i personaggi. Lo sviluppo sta andando avanti da 4 anni e il tutto è servito per introdurre anche dei "cameo", ovvero tutta una serie di combattenti che possono entrare nel combattimento a dare un aiuto in battaglia e completare la combo. Inoltre alcuni personaggi saranno sia cameo che personaggi principali, altri faranno parte solo di una delle categorie. Questo ha consentito di recuperare molti personaggi della saga, con costumi e vecchi personaggi dimenticati. Per esempio Jhonny Cage potrà avere le fattezza di Jean-Claude Van Damme, con persino il doppiaggio del celebre attore.

Si continua con Path of Exile 2 e un video di gameplay atteso da diversi anni. Le vibrazioni di Diablo IV sono piuttosto forti, per una serie, comunque, con un grande immaginario e una vasta base di utenza. Il 28 luglio ci saranno nuove informazioni sul gioco.

Una versione di Ryu arriverà presto in Street Fighter 6 come personaggio utilizzabile anche nella campagna. Ci sarà anche Guile. Ma il tutto è legato ad una folle collaborazione con Exoprimal che speriamo di sviscerare meglio nei prossimi giorni.

A sorpresa compare una versione digitale di Nicolas Cage con Day by Daylight. Sarà il nuovo cattivo del gioco. E, sorpresa nella sorpresa, il celebre attore compare in carne e ossa sul palco della Summer Game Fest per parlare della collaborazione e di come è nata. Inoltre sarà una versione folle di sé stesso all'interno del gioco. L'attore ha poi confermato di non essere un videogiocatore, ma di aver accettato il progetto grazie ad un membro della sua famiglia appassionato del gioco. Cage arriverà il 25 luglio nel gioco.

Si continua con Hollywood con un messaggio da parte del cast di The Witcher, la serie di Netflix. Successivamente c'è anche il primo trailer della nuova stagione che prosegue le gesta dello strigo e dei suoi alleati che dovranno sopravvivere all'inseguimento della Caccia Selvaggia. A fine giugno arriverà il primo volume e a fine luglio il secondo.

Poi arriva Witchfire, lo spettacolare shooter "magico" in arrivo su Epic Games Store in Early Access il 20 settembre. Crossfire Sierra Squad arriverà ad agosto su PSVR2, si tratta di uno sparatutto per la realtà virtuale con elmenti tattici.

La Summer Game Fest continua con Remnant 2, un altro sparatutto in coop pieno di atmosfera e gameplay. Il trailer mette in mostra le novità di questo secondo capitolo, ricco di azione e momenti spettacolari. Il gioco arriverà il 25 luglio.

Dopo una pausa pubblicitaria, Geoff Keighley presenta un nuovo e bellissimo Sonic, fedelissimo allo stile originale in 2D, ma con una grafica moderna e, diciamocelo, bellissima. Il gioco prevede anche un gameplay in cooperativa a 4 giocatori. Sonic Superstar arriverà su tutte le piattaforme nell'autunno del 2023.

Honkai: Star Rail arriverà su PlayStation 5 portando tutto il suo gameplay gatcha. Lo stile unico e il loop di gameplay magnetico promette ore e ore di divertimento per tutti coloro che si faranno rapire da questo gioco. Honkai: Star Rail arriverà su PS5 entro la fine dell'anno.

Lies of P si mostra nuovamente sul palco di Geoff Keighley. Si tratta di un gioco con l'atmosfera incredibile che fonde i soulslike con la storia (molto riveduta) di Pinocchio per un mix che appare realmente esplosivo. Il gioco arriverà al day one su Gamepass il 19 settembre. La demo è disponibile da adesso sui diversi store e noi l'abbiamo già provata.

Il gioco successivo è il ritorno di Akira Toriyama nelle vesti di character designer in una produzione decisamente più d'azione rispetto a quanto siamo abituati in Dragon Quest. Sandland è un action adventure di Bandai Namco in arrivo su tutte le piattaforme prossimamente. Il progetto è ispirato ad un vecchio fumetto dell'autore di Dragon Ball.

Annapurna annuncia il suo showcase che si terrà il 29 giugno.

Throne and Liberty è il nuovo MMO di NCSoft e Amazon Games. Si tratta di una produzione che mescola fantasy con medioevo, personaggi giganteschi, magie. il tutto in una classica struttura da gioco di ruolo online, con la possibilità di trasformarsi in una sorta di aquila e spostarsi per la mappa. Il gioco inizierà un tech test a breve.

Si resta in un universo fantasy con il nuovo gioco di Nexon. Si tratta di un altro MMO, questa volta più basati sui combattimenti all'arma bianca, assedi e atmosfera. WarHaven sarà provabile gratuitamente dal 19 al 26 giugno su Steam.

Si continua con Party Animals, un simpatico party game per PC e Xbox in arrivo a settembre. Pochi secondi vengono dedicati a Dying Light 2 e la sua nuova stagione e Crash Team Rumble, in arrivo il 20 giugno.

Si passa a Sam Lake, sul palco del Summer Game Fest per presentare Alan Wake 2. Si tratta del primo survival horror game di Remedy, con due mondi connessi tra i quali si può passare in determinati momenti della storia. Il buon Lake ha portato anche uno spezzone di gameplay estrapolato dall'inizio del gioco. La telecamera del gioco è cambiata, ora molto simile a quella di Resident Evil, e anche le atmosfere adesso sono molto più simili a quelle del gioco di Capcom. Lake ha detto che si può giocare tutta l'avventura di Alan Wake e della nuova protagonista dell'FBI di filato, nonostante in alcuni momenti bisognerà passare da un personaggio all'altro. La meccanica della torcia tornerà immutata, in modo da mantenere i punti di contatto col primo capitolo.

Si cambia completamente atmosfera con Space Marine 2, uno sparatutto in terza persona ambientato nell'universo di Warhammer 40k. Impersonerete un durissimo Space Marine impegnato a sterminare orde di nemici in cooperativa a 4.

Si passa al 2D di Yes, Your Grace Snowfall, il nuovo gioco di Brave at Night. In questo gioco interpreterete un re che deve prendere delle decisioni e, nel caso, pagarne le conseguenze. Arriverà su tutte le piattaforme nel 2024.

Il nuovo gioco di Saber, con creatività di John Carpenter, è Toxic Commando. Si tratta di un'esperienza con tinte horror e forti vibrazioni degli anni '80, come testimonia anche la colonna sonora di Bon Jovi. Si tratta di un gioco in coop a bordo di veicoli in arrivo su PC e next gen nel 2024.

È arrivato il momento di Baldur's Gate 3. In questo caso presentano il cattivo che si muove dietro le fila di questo attesissimo gioco di ruolo. Il gioco arriverà il prossimo 31 agosto.

Poi ecco la sorpresa: Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac. viene mostrata la copertina del gioco e viene anche presentato meglio Craven, il nuovo cattivone, di Venom, che ingloberà Peter Parker e del fatto che si tratta di una storia originale, pensata solo per il gioco. Il fatto che c'è il simbionte cambierà molto il gameplay, sarà molto più violento e viscerale, in modo da differenziare i due uomini ragno. Come sorpresa finale arriva la data di uscita, il 20 ottobre su PS5.

Palworld viene definito come un "pokémon con le pistole". Ad una prima occhiata, infatti, il gioco sembra il successo di Nintendo, ma poi quando arrivano i combattimenti si sfoderano le armi e si comincia a sparare. Il gioco arriverà a gennaio 2024 in accesso anticipato.

Si passa a Pearl Abyss e al loro spettacolare MMO, Black Desert. Land of the Mornig Light è la nuova espansione in arrivo il 14 giugno.

Si passa al Signore degli Anelli e alle atmosfere di The Lord of the Rings: Return to Moria, un gioco cooperativo ambientato nelle profondità della celebre miniera. Si spera che la licenza di Tolkien venga gestita con più cura rispetto al recente Gollum.

Final Fantasy 7 arriva su iOS e Android con un nuovo gioco che riprende l'atmosfera del capitolo più famoso e le mescola in un gioco di ruolo per mobile con, probabilmente, meccaniche gatcha. Si chiama Final Fantasy VII Ever Crisis.

Don't nod presenta il suo nuovo gioco, Banishers, un action dalle atmosfere soprannaturali. Non mancheranno le classiche scelte narrative dello studio.

SEGA ha portato Yakuza alla Summer Game Fest. Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name si è mostrato. Si tratta del nuovo capitolo che porta avanti la storia di Yakuza 6.

Quantic Dream pubblicherà il nuovo gioco di esplorazione degli abissi del mare, Under the Waves. Il 29 agosto si potrà affrontare questa avventura molto affascinante e ispirata.

La nuova stagione di Call of Duty viene presentata alla Summer Game Fest: si tratta di un campo da calcio, di un castello medioevale e di una nuova cittadina che saranno disponibili sia nel PvP sia nel battle royale.

Dopo aver messo in palio 75 Xbox in edizione limitata in occasione del compleanno di Porsche, si passa a Faefarm, il nuovo gioco agreste in stile Harvest Moon. Non mancano momenti di azione e condivisioni. Il gioco arriva l'8 settembre su Switch e PC.

Lo sviluppatore di Marvel Snap, Ben Brode, ha presentato le nuove modalità di gioco in arrivo la prossima settimana sul gioco di carte collezionabili per iOS e Android.

Un enorme drago accoglie il nuovo gioco a calcare il palco del Summer Game Fest. Per fortuna un gruppo di intrepidi eroi è pronto per combatterlo in King Arthur Legend Rise, un action cooperativo disponibile da questa estate.

Wayfinder è il gioco successivo presentato da Geoff Keighley ed è basato su un'idea di Joe Madureira. Si tratta di uno sparatutto in arrivo in early access questa estate.

A proposito di shooter ecco un trailer di Fortnite che mostra la potenza dell'editor dell'Unreal Engine che sarà introdotto nel gioco. Grazie ad esso chiunque potrà stravolgere l'estetica del battle royale di Epic Games.

Si passa a Stellaris Nexus, uno strategico a turni 4X terminabile in un'ora. Si passa a Space Trash Scavenger. Continuando in casa Paradox, arriva il nuovo 4x di Star trek, Star Trek Infinite. Il 16 giugno ci sarà il reveal.

La serie di Twited Metal si mostra per la prima volta. Si tratta di una serie action chiaramente sopra le righe ispirate al celebre videogioco in arrivo su Peacock.

Cambio di atmosfere complete con un nuovo roguelite isometrico nel quale la protagonista può riavvolgere il tempo per vincere i nemici e superare alcuni puzzle. Lysfanga arriverà nel 2023.

Immortals of Aveum arriverà tra poche settimane e continua nel suo serratissimo programma di presentazione con un nuovo gameplay trailer. Si tratta di uno sparatutto con diversi elementi magici e una spolverata di gioco di ruolo.

Si torna a Fortnite col trailer di Wilds, la nuova stagione nella quale si apre un gigantesca voragine al centro della mappa. Dopo aver cavalcato dinosauri, scoperto Transformers, il gioco arriverà domani.

Si chiude con Final Fantasy 7 Rebirth, il secondo capitolo dell'atteso remake del settimo capitolo. Nel video di gameplay dalla Summer Game Fest si vedono chocobo, si vedono gli iconici protagonisti e il nuovo sistema di combattimento, decisamente più movimentato che in passato. La qualità grafica di questa produzione sembra già notevole, così come l'intreccio che promette di mescolare personaggi conosciuti con un nuovo sviluppo della trama. Il gioco arriverà all'inizio del 2024 su 2 dischi!

E con questa bomba lo show si conclude. Che ne pensate?