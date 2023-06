Sonic Superstars annunciato con un trailer alla Summer Game Fest 2023

Sega ha annunciato a sorpresa Sonic Superstars in occasione della Summer Game Fest 2023, con un trailer di presentazione che ha mostrato varie fasi del gameplay, il quale sembra essere legato alla tradizione classica ma anche con diverse novità.

Si tratta di un platform con struttura "2,5D", ovvero basato su un impianto grafico in 3D ma con il gameplay fedele alla classica meccanica da platform a scorrimento tradizionale in 2D.

Sonic Superstars recupera ambientazioni e caratterizzazioni tipiche dei primi capitoli della serie, ma interamente ricostruite con la nuova grafica.

Inoltre, presenta tutti i personaggi tipici del cast insieme, come Tails, Knuckles ed Amy, oltre a situazioni veramente particolari, che prevedono anche trasformazioni e altre stranezze, a variare in maniera sensibile la struttura tipica.

In Sonic Superstars ci troviamo ad esplorare le Northstar Islands anche in multiplayer cooperativo, con la possibilità di prendere parte all'azione in 4 giocatori contemporaneamente. Con il potere degli smeraldi è ora possibile utilizzare nuove abilità e anche trasformazioni, variando in maniera sensibile parte dell'azione classica a piattaforme.

Manca ancora una data d'uscita precisa, ma il lancio di Sonic Superstars è previsto per autunno 2023 su praticamente tutte le piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.