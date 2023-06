Remnant 2: data di uscita annunciata al Summer Game Fest 2023

Al Summer Game Fest 2023 di Geoff Keighley è stato mostrato Remnant 2, lo sparatutto in terza persona con meccaniche da souls-like. È stata anche indicata la data di uscita: 25 luglio 2023.

Remnant 2 è il seguito di Remnant From The Ashes. Si tratta di un gioco di ruolo sparatutto in terza persona nel quale il giocatore sceglie una classe e deve esplorare un mondo generato parzialmente in modo procedurale. Questo seguito ne riprende lo stile ma amplia la potenza della proceduralità, con interi mondi che possono cambiare completamente tra una partita e la successiva, così da spingere i giocatori a giocare e rigiocare.

Remnant 2 sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.