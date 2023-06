SandLand: primo video di gameplay per il gioco realizzato in collaborazione con Akira Toriyama

Presentato il primo video di gameplay di SandLand, gioco di ruolo giapponese di Bandai Namco, realizzato in collaborazione con Akira Toriyama, il disegnatore della serie Dragon Ball.

Nel filmato possiamo ammirare diverse sequenze di gioco, nonché lo stile grafico del maestro giapponese, particolarmente evidente nel ricco e variegato cast dei personaggi.

Sviluppato con Unreal Engine 5, SandLand non ha ancora una data d'uscita. È in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PS5.

Diretto da Geoff Keighley, il Summer Game Fest 2023 è il principale evento di presentazione dei prossimi videogiochi in arrivo nell'immediato e nel prossimo futuro. Per molti, è diventato un sostituto parziale dell'E3, date le sue date di organizzazione. Molte quest'anno le presenze importanti, tra video di gameplay esclusivi, anteprime mondiali e altro materiale di primo piano.