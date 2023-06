Honkai: Star Rail, periodo di uscita su PS5 e trailer dal Summer Game Fest

In occasione del Summer Game Fest 2023, Hoyoverse ha annunciato il periodo di uscita dell'attesa versione PS5 di Honkai: Star Rail, in programma nel corso dell'ultimo trimestre del 2023.

Per l'occasione è stato mostrato anche un trailer che presenta alcune delle ultime novità dell'aggiornamento 1.1 pubblicato ieri e anche alcuni personaggi in arrivo con i futuri update, che potrete vedere di seguito.

Honkai: Star Rail è un GDR a turni free-to-play con meccaniche gacha e a tema sci-fi realizzato da Hoyoverse, la casa di Genshin Impact e Honkai Impact 3rd. Trattandosi di un live service, il gioco riceve a intervalli regolari iniezioni di contenuti tramite aggiornamenti gratuiti che aggiungono missioni che espandono la storia, eventi a tempo limitato e nuovi personaggi giocabili.

È già disponibile dalla fine di aprile su PC, iOS e Android, dove ha già totalizzato oltre 20 milioni di download in solo un giorno. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Honkai: Star Rail.

Il Summer Game Fest è l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley e uno dei più attesi dell'estate dai giocatori per via del gran numero giochi tripla A e non che vengono presentati per l'occasione. Troverete tutti gli annunci di questo e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.