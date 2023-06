Beastieball annunciato al Day of the Devs, è un GDR a turni sulla pallavolo

Tra i protagonisti del Day of the Devs 2023 c'è stato anche Beastieball, un'interessante mix tra un gioco di ruolo a turni e pallavolo realizzato da Wishes Unlimited, la casa di Greg Lobanov, autore dell'apprezzatissimo Chicory: A Colorful Tale. È in sviluppo per PC e Mac con lancio previsto durante il corso del 2024 e successivamente su altre piattaforme ancora da annunciare.

In Beastieball vestiremo i panni del coach di una squadra di pallavolo composta da delle simpatiche creaturine chiamate Beasties. Il nostro obiettivo sarà guidarla e farle scalare la classifica che per partecipare alle Crown Series.

I combattimenti si svolgono alterando le fasi di attacco e difesa. Nella prima abbiamo possesso della palla e avremo varie opzioni per i passaggi ed eseguire un potente tiro nella metà campo avversaria, mentre in quella di difesa dovremo invece prepararci ad arginare l'offensiva del team concorrente.

Ogni Beastie ha una personalità unica e avanzando nel gioco si instaureranno tra di loro dei rapporti di amicizia e rivalità che avranno delle conseguenze dirette negli scontri, dando vita a colpi combinati.

Oltre alla pallavolo, Beastieball promette di offrire anche una trama coinvolgente, che si dipanerà man mano che scaliamo la classifica. Non mancherà inoltre una modalità cooperativa locale per due giocatori.

"Beastieball è un gioco di ruolo a turni sulla pallavolo dove vestiremo i panni del coach dei Beasties. Le personalità uniche dei Beasties e lo stile di gioco di squadra influenzano il tipo di legame che formeranno quando giocano insieme", recita la descrizione offerta da Wishes Unlimited.

"Esplora un mondo aperto e incontra un cast eterogeneo di allenatori classificati, ognuno con la propria storia. Dovrai sconfiggerli e alzare la tua posizione in classifica se vuoi competere nella Crown Series."

"I boss vengono tutti rivelati sulla tua mappa fin dall'inizio e possono essere sconfitti in qualsiasi ordine. Ma dopo ognuno che sconfiggi, gli altri diventano più potenti, quindi non importa in che direzione andrai, avrai un'ascesa dura ed emozionante verso l'alto."

"Fai sport in incontri strategici a turni su una piccola griglia tattica. Quando hai la palla, avrai a disposizione più azioni per i passaggi e impostare un attacco devastante. Quando l'altra squadra ha la palla, dovrai anticipare il loro attacco e fare gioco difensivo."

"Bestieball ha molto altro da offrire oltre alla pallavolo, come scoprirai avanzando nella trama. Incontrerai amici, rivali, sponsor aziendali e persino un misterioso re dello sport che sogna di vedere l'ultima partita di Beastieball...".