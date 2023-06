King Arthur: Legends Rise, periodo di uscita e gameplay trailer dal Summer Game Fest

Durante il Summer Game Fest lo sviluppatore Kabam Entertainment ha annunciato che il suo prossimo gioco, King Arthur: Legends Rise, arriverà su PC e dispositivi mobile entro la fine del 2023.

Rivelato originariamente alla presentazione di State of Unreal alla Game Developer's Conference di quest'anno, King Arthur: Legends Rise reinventa la leggenda arturiana come un gioco di ruolo a squadre che è stato costruito interamente con Unreal Engine 5. Oltre al periodo di uscita sono stati mostrati un trailer e un video gameplay che potrete visualizzare di seguito.

Il gioco utilizza un sistema di combattimento a turni, dove i giocatori impartiscono ordini ad Arthur e i suoi alleati, con il re può reclutare cavalieri, maghi ed esseri mitici per la sua causa. Tra una battaglia e l'altra, sarà possibile aumentare il potere del proprio gruppo e spendere risorse per ricostruire Camelot.

Una delle altre caratteristiche del gioco è la cross progression "senza soluzione di continuità" e il cross-play su dispositivi mobili e PC, che consentirà di riprendere da dove avevamo interrotto passando da una piattaforma all'altra.

Il Summer Game Fest è l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley e uno dei più attesi dell'estate dai giocatori per via del gran numero giochi tripla A e non che vengono presentati per l'occasione. Troverete tutti gli annunci di questo e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.