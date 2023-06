The Witcher, serie Netflix: ecco il trailer della Stagione 3 dal Summer Game Fest

Durante il Summer Game Fest 2023 abbiamo visto il primo trailer della Stagione 3 della serie Netflix di The Witcher, che sarà disponibile per tutti gli abbonati Netflix a partire dal 29 giugno 2023.

Nel filmato rivediamo i personaggi principali della serie basata sui libri di Andrzej Sapkowski, inclusi Ranuncolo, Yennefer, Ciri e ovviamente Geralt di Rivia, in un mix di sequenze narrative e altre più movimentate dove vediamo i nostri affrontare mostri grotteschi e non solo.

Nella Stagione 3 di The Witcher, vedremo Ciri continuare il suo addestramento sotto la guida di Yennefer, intenta anche a indagare sui misteriosi poteri della figlioccia di Geralt. Nel mentre dovranno vedersela con intrighi politici, magia oscura e tradimenti.

"Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla", recita la sinossi.

"Incaricata dell'addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre.

Come probabilmente saprete, la Stagione 3 sarà l'ultima per Henry Cavill, che lascerà il ruolo di Geralt di Rivia a Liam Hemsworth, che interpreterà lo Strigo a partire dalla Stagione 4.

Il Summer Game Fest è l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley e uno dei più attesi dell'estate dai giocatori per via del gran numero giochi tripla A e non che vengono presentati per l'occasione. Troverete tutti gli annunci di questo e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.