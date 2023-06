Multiplayer.it Summer of Games: inizia l'estate dei videogiochi

L'estate all'insegna dei videogiochi inizia con la Summer Game Fest di Los Angeles. Multiplayer.it è in partenza per una settimana all'insegna di live, anteprime, interviste e dietro le quinte.

Ci risiamo: crema solare pronta, Switch nello zaino e si parte! Nonostante l'E3 sia ormai un vecchio ricordo, anche quest'anno gli appassionati di videogiochi si preparano a un'estate di grandi eventi, annunci, trailer e demo. Come ormai da diversi anni, ha così inizio la Multiplayer.it Summer of Games, un ombrello (anzi, un ombrellone) sotto cui la redazione di Multiplayer.it vi racconterà tutte le novità riguardo al mondo dei videogiochi, direttamente dagli eventi più importanti che si svolgeranno in questi mesi attraverso tre continenti diversi. Dalla Summer Game Fest di Los Angeles alla Gamescom di Colonia, fino al Tokyo Game Show in Giappone.

Si vola verso Los Angeles Francesco e Vincenzo si preparano alla partenza e saranno anche quest'anno i nostri occhi e orecchie per la Summer Game Fest di Los Angeles Si parte proprio dagli Stati Uniti, con Vincenzo Lettera e Francesco Serino che voleranno verso la vibrante Los Angeles per seguire tutti gli eventi legati alla Summer Game Fest. Preparatevi quindi per una settimana strapiena di anteprime, video esclusivi, dietro le quinte, interviste e live stream, con i due inviati di Multiplayer.it che saranno i vostri occhi e le vostre orecchie (e pure i vostri pollici) da Los Angeles. Non solo, perché come ogni anno racconteremo e commenteremo l'evento a 360° attraverso un ricchissimo palinsesto di live giornaliere. Un antipasto ci sarà mercoledì 7 quando, al termine del Cortocircuito Lite, commenteremo live gli annunci del Guerrilla Collective Showcase. Da giovedì 8 a mercoledì 13 giugno ha inizio la vera maratona: Pierpaolo, Giordana, Aligi e Alessio saranno live sul canale Twitch di Multiplayer.it per discutere tutte le novità e commentare le conferenze.



Ogni mattina, dalle 10 alle 12, il nostro Lorenzo "Kobe" Fazio vi darà poi il buongiorno su Twitch riepilogando gli annunci fatti il giorno prima, spulciando le reazioni più divertenti sui social e misurando la temperatura del pubblico e degli addetti ai lavori. E poi ci saranno le innumerevoli news e gli approfondimenti pubblicati quotidianamente sul sito dall'intera redazione. Insomma, vi terremo compagnia tutti i giorni, tutto il giorno, con l'intenzione di rendere le nostre pagine quell'inseparabile rivista colorata (e dalle copertine trash) che vi facevano sempre compagnia sotto l'ombrellone. E come ogni rivista estiva anni '90, non può mancare un brutto poster in regalo. La copertina orribile ce l'abbiamo. Il poster trash, pure. Adesso è tutto pronto per la Multiplayer.it Summer of Games Per non perdervi nessuno degli articoli, dei video e delle live dei prossimi giorni ovviamente l'invito è non solo quello di leggere le pagine di Multiplayer.it ma anche iscrivervi al canale YouTube e al canale Twitch, oltre a seguire il canale Instagram e TikTok di Multiplayer.it e dei nostri inviati Vincenzo e Francesco. Nella pagina del sito dedicata alle live trovate poi il calendario completo degli appuntamenti, ma come promemoria vi elenchiamo di seguito le live principali della settimana.

Il calendario di live Mercoledì 7 giugno

16:00 - Il Cortocircuito Lite

18:00 - Guerrilla Collective Showcase Giovedì 8 giugno

10:00 - La colazione della Summer Game Fest con Kobe

15:00 - Multiplayer.it Summer of Games: la Maratona

21:00 - Summer Game Fest

23:00 - Day of the Devs

23:59 - Devolver Digital Showcase Venerdì 9 giugno

10:00 - La colazione della Summer Game Fest con Kobe

15:00 - Multiplayer.it Summer of Games: la Maratona

21:00 - Tribeca Games Spotlight Sabato 10 giugno

10:00 - La colazione della Summer Game Fest con Kobe

15:00 - Multiplayer.it Summer of Games: la Maratona

18:00 - Wholesome Direct

19:00 - Future Games Show Domenica 11 giugno

10:00 - La colazione della Summer Game Fest con Kobe

15:00 - Multiplayer.it Summer of Games: la Maratona

19:00 - Xbox Showcase

20:30 - Starfield Direct

22:00 - PC Gaming Show Lunedì 12 giugno

10:00 - La colazione della Summer Game Fest con Kobe

15:00 - Multiplayer.it Summer of Games: la Maratona

19:00 - Ubisoft Forward Martedì 13 giugno

10:00 - La colazione della Summer Game Fest con Kobe

15:00 - Multiplayer.it Summer of Games: la Maratona

19:00 - Xbox Games Showcase Extended