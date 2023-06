The 7th Guest VR: trailer, immagini e dettagli per il ritorno di un classico

The 7th Guest VR si mostra con trailer, immagini e dettagli a pochi giorni dall'annuncio, avvenuto nel corso del Meta Quest Gaming Showcase: si tratta del ritorno di un grande classico, che all'epoca del lancio ha rivoluzionato il genere delle avventure grazie alla sua grafica filmata.

A quattro anni dall'uscita della 25th Anniversary Edition del gioco, Exkee e Vertigo Games hanno dunque deciso di riportare in auge questa esperienza, per farla arrivare entro quest'anno su Meta Quest 2, Meta Quest 3 e PC VR.

Definito da Bill Games come "il nuovo standard nell'intrattenimento interattivo" ai tempi dell'esordio nel 1993, The 7th Guest è stato un pioniere per quanto concerne la tecnologia CD-ROM e grazie alle sue peculiarità, alla grafica pre-renderizzata e alle sequenze live action, è riuscito a conquistare milioni di fan in tutto il mondo.

"Ricordo ancora di essere rimasto ipnotizzato quando ho giocato l'originale. Mi sembrava tutto così reale. E così misterioso! Essere in grado di portare quel gioco iconico in VR è un sogno che si avvera e non vedo l'ora di condividere il risultato con tutti", ha dichiarato il game director Paul van der Meer.

Nel gioco ci troveremo a visitare una grandiosa dimora d'epoca, di proprietà di un sinistro produttore di giocattoli, piena di segreti e di presenze sovrannaturali, impegnati a svelare il mistero che circonda questo luogo tramite la risoluzione di enigmi man mano più complessi.

Storytelling volumetrico: The 7th Guest VR utilizza una video capture volumetrica spettrale all'avanguardia con grafica 3D live-action e prestazioni squisite che aiutano a raccontare una storia viscerale e inquietante.

Storia: con la storia originale scritta da Matthew J. Costello, The 7th Guest VR vede il ritorno di personaggi come Martine Burden, Brian Dutton, Edward ed Elinor Knox e altri, oltre ad alcune apparizioni a sorpresa.

Enigmi VR realizzati sapientemente: nuovi enigmi che sono stati accuratamente riprogettati per sfruttare appieno le possibilità tecnologiche della realtà virtuale. I numerosi enigmi della villa sono tutti collegati in modo significativo alla storia principale e utilizzano elementi estetici riconoscibili per rendere omaggio all'originale.

Ambienti VR dinamici: la dimora di The 7th Guest torna in vita, poiché gli ambienti sono realizzati in modo vivido con immagini di fascia alta e illusioni ottiche basate sulla realtà virtuale. Questo approccio coinvolgente consente ai giocatori di addentrarsi in ogni angolo della casa infestata e vedere come cambia intorno a loro mentre sbloccano intricati enigmi e svelano indizi criptici.