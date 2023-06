Meta Quest Gaming Showcase: tutte le novità dal Meta Quest 3 e giochi in arrivo

Nella giornata di ieri si è tenuto il Meta Quest Gaming Showcase , una diretta di un'ora dedicata alle novità inerenti alla realtà virtuale, cadenzata da trailer e analisi in diretta da parte degli sviluppatori. Nel pomeriggio, un po' a sorpresa, è stato invece presentato il tanto atteso Meta Quest 3 che, con un breve video sull'account Instagram e successivamente qualche informazione sul sito ufficiale Meta, viene finalmente mostrato nel suo inedito design. Ci saremmo aspettati un qualche genere di approfondimento all'interno dell'evento serale, ma così non è stato. Anzi, tutta la diretta si è concentrata esclusivamente su giochi in arrivo per Quest 2 e, solo di riflesso, anche Quest 3.

Meta Quest 3: cosa sappiamo

Dopo tanto parlarne è arrivato finalmente il momento di Meta Quest 3

I tempi per un nuovo visore targato Meta erano piuttosto maturi, ancora di più dopo l'arrivo sul mercato l'anno scorso di Meta Quest Pro, un hardware indirizzato all'esclusivo uso business e dal costo talmente eccessivo da non poter rientrare nella sfera di influenza degli amanti del gaming in realtà virtuale. L'annuncio in sé, infatti, non ci ha sorpreso, e quale momento migliore se non una diretta dedicata alle novità VR per togliere il velo sul successore del Meta Quest 2?

Nonostante tutto la sorpresa è arrivata, dato che il reveal del Meta Quest 3 è avvenuto con qualche ora di anticipo rispetto all'evento, oltretutto tramite un breve video pubblicato sul profilo Instagram di Mark Zuckerberg e successivamente comparso sulla pagina ufficiale di Meta. Purtroppo, però, i dettagli sono molto scarsi e le novità dovrebbero essere "semplici" miglioramenti rispetto al Quest 2, senza descrivere processore, lenti e risoluzione.

Quel che si può apprezzare è il cambiamento estetico piuttosto marcato e che fa subito pensare ad un considerevole "dimagrimento" del visore, che sembra più leggero e compatto, con alcuni dettagli inseriti per migliorarne l'ergonomia. È ovviamente troppo presto per esprimersi in tal senso e dovremo attendere di testare con Meta Quest 3 per carpire tutte le novità; quel che si sa però è il prezzo non proprio popolare, fissato a 569,99€ e previsto per questo autunno.

L'arrivo di Meta Quest 3 porta in dote anche un'altra importante novità come il nuovo taglio di prezzo per Meta Quest 2. Lo storico dei prezzi del "caschetto" di Meta di maggior successo ha visto oscillazioni importati, con addirittura rincari piuttosto importanti, per poi tornare a partire dal 4 giugno a 299,99 dollari per la versione da 128 GB e a 349,99 dollari per quella da 256 GB.