Anthem e The Saboteur potrebbero essere in arrivo su Steam

Nonostante il ritorno su Steam sia ormai avvenuto tempo fa, Electronic Arts non ha ancora portato tutti i suoi giochi sulla piattaforma. Nelle scorse ore però è emerso che presto potrebbero arrivare Anthem e The Saboteur, due degli assenti.

Almeno questo è ciò che sospettano molti dopo aver visto degli strani movimenti su SteamDB, con l'aggiornamento delle schede dei due titoli. Qui trovate quella di Anthem, qui quella di The Saboteur.

Attualmente la seconda è la più completa e riporta praticamente tutti i dati del gioco, che potrebbe essere in procinto di uscire.

Considerando che EA è tornata su Steam a giugno 2020, questo potrebbe essere il mese giusto per lanciare dei nuovi giochi.

Per chi non li conoscesse, Anthem è un titolo live service di Bioware che purtroppo non è riuscito a catturare i giocatori ed è naufragato sonoramente. Gli anni scorsi se n'è parlato molto, tanto che viene considerato come uno dei maggiori insuccessi della generazione PS4/Xbox One.

The Saboteur è un action stealth di Pandemic Studios in cui il protagonista agisce nella Parigi occupata dai nazisti.