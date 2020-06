Electronic Arts porta altri giochi su Steam: The Sims 4, Titanfall 2, Dead Space 3 e altri

Si espande il catalogo Electronic Arts su Steam con l'aggiunta di altri giochi dell'etichetta americana disponibili ora per l'acquisto sulla piattaforma Valve, con vari giochi come The Sims 4, Titanfall 2, Dead Space 3 e altri.

EA ha recentemente aperto i rapporti con Steam portando diversi giochi appartenenti al proprio catalogo, come Battlefield 5, Mass Effect e Star Wars: Battlefront 2 arrivati qualche giorno fa sul digital delivery di Valve, ma l'iniziativa a quanto pare è destinata a proseguire.

Si registra in queste ore un'altra mandata di giochi EA disponibili su Steam, a dimostrazione di come le barriere sembrano ormai cadute tra il digital delivery Origin di EA e la concorrenza diretta, almeno per quanto riguarda la piattaforma Valve.

Questi sono i giochi EA messi a disposizione in queste ore su Steam, peraltro attualmente a sconto: