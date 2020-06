TwitchCon San Diego cancellato causa coronavirus

TwitchCon San Diego è stato cancellato, com'era prevedibile, sempre a causa delle misure di sicurezza in corso per evitare la diffusione del coronavirus, con la comunicazione ufficiale della decisione presa dalla compagnia giunta in queste ore attraverso Twitter.

"A causa delle restrizioni imposte sugli assembramenti e le preoccupazioni in corso per la salute e la sicurezza della nostra community, noi del Twitch Team insieme alla comunità locale di San Diego abbiamo deciso di cancellare il TwitchCon San Diego per questo autunno", si legge nel comunicato ufficiale.

L'evento in questione era previsto per i giorni dal 25 al 27 settembre 2020 e sebbene l'organizzazione fosse ovviamente in discussione, vista la situazione attuale, non era stato ancora cancellato. La notizia della cancellazione ufficiale è arrivata dunque oggi.

In ogni caso, Twitch non esclude che possa essere organizzato un altro evento di ampia portata di qualche tipo, cosa che potrebbe avvenire probabilmente online, in streaming e comunque mantenendo le misure di distanziamento sociale in atto.

"Anche se non possiamo riunirci di persona, stiamo provando dei modi per poter avvicinarci in una dimensione alternativa nel corso dell'anno", ha riferito l'account ufficiale di Twitch, pensando probabilmente a un raduno online di qualche tipo.

Per quanto riguarda la piattaforma in questione, hanno assunto una certa rilevanza nei giorni scorsi dei reclami per violazione di copyright, che rischiano di mettere in crisi l'utilizzo di Twitch per come si è configurato in questi anni.