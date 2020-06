EA Play Live in vista di PS5 e Xbox Series X, FIFA 21 e quali altri annunci e giochi per questa notte?

Questa strana estate 2020 assomiglia sempre di più a una specie di E3 allungato all'inverosimile, con il vantaggio di mantenere alto l'interesse su un lungo arco di tempo e il difetto di annacquare un po' la magia della fiera classica tra attese veramente interminabili, ma di fatto alcuni eventi sono rimasti sostanzialmente invariati, come la conferenza EA Play Live in onda questa notte, fissata per le ore 1:00 del mattino del 19 giugno 2020 e protagonista anche di una Maratona su Multiplayer.it. A causa delle misure di sicurezza anti-coronavirus e del distanziamento sociale, l'evento è diventato una presentazione in streaming, ma il concetto rimane il medesimo: concentrare in un'unica sessione le maggiori novità previste da Electronic Arts per i prossimi mesi (e forse anni), dunque possiamo aspettarci una buona quantità di novità di grosso calibro in arrivo nelle prossime ore, visto che bene o male parliamo di uno dei maggiori publisher videoludici sulla piazza. Forse anche a causa delle presentazioni relative a PS5 e Xbox Series X, che stanno canalizzando totalmente l'attenzione, non si è parlato molto delle possibilità novità in arrivo dall'EA Play. Anzi, a dirla tutta sembra proprio che non ci siano grandi aspettative per questa conferenza, con un hype che rasenta quasi lo zero, eppure proprio nell'ottica della next gen in arrivo c'è invece da aspettarsi anche delle notizie molto interessanti.





Stranamente, per il momento non sono emersi grandi leak per l'evento previsto stasera, a differenza di quanto accade di solito nelle ore precedenti alle presentazioni. Evidentemente la scelta del nuovo formato in streaming consente anche di mantenere più facilmente il riserbo sulle informazioni, cosa che è risultata evidente anche con la presentazione di PS5, di cui non si è saputo praticamente nulla nel periodo precedente alla trasmissione. Questo non fa che aumentare la curiosità sulle informazioni di questa notte, oltre al fatto che dovranno essere presentati anche giochi next gen, a questo punto. Conoscendo il modus operandi di EA e la dimensione delle sue produzioni, è assai probabile che il publisher insista sul formato cross-gen almeno per i prossimi mesi, ma potrebbero emergere anche informazioni su progetti più distanti e maggiormente proiettati sulla nuova generazione incombente. Per quanto riguarda le certezze, possiamo già contare alcuni annunci emersi nei giorni scorsi, come Star Wars: Squadrons, il nuovo gioco di combattimenti spaziali a base di Star Wars, e Madden NFL 21, da cui è emersa peraltro l'informazione sul sistema Dual Entitlement, che dovrebbe garantire l'upgrade gratis dei giochi alla next gen, a meno che non si tratti di passaggio a una console solo digitale.





Per il resto, possiamo aspettarci facilmente la presenza di FIFA 21 e degli altri sportivi classici come NHL 21 e probabilmente UFC 4, che sarà di protagonista di una closed beta già annunciata. Da qui in poi, possiamo fare solo supposizioni e a dire il vero c'è la possibilità che questo sia un EA Play piuttosto dimesso, considerando le voci sulle numerose assenze che sono emerse nei mesi precedenti. Battlefield 6 sembrerebbe un candidato ideale a comparire in questa occasione, ma la sua uscita prevista nel 2021 lo rende forse troppo lontano per essere presentato adesso, cosa che però potrebbe aprire la strada a qualche sorpresa alternativa nell'ambito degli sparatutto in soggettiva, come Battlefield: Bad Company 3 che è atteso ormai da anni. Allo stesso modo, da parte di Respawn potrebbe emergere qualcosa di nuovo: al di là di Apex Legends, che sicuramente proseguirà per la sua strada, potrebbe esserci qualche nuovo progetto anche se Titanfall 3 sembra completamente fuori discussione. Ovviamente anche per Star Wars Jedi: Fallen Order è troppo presto, ma potrebbe esserci spazio per qualche aggiunta contenutistica, come un DLC basato sulla storia. Anche Need for Speed Heat è veramente molto vicino per pensare a un seguito della serie, sebbene ci sia la possibilità che la serie possa essere annualizzata.

Da BioWare non sappiamo cosa aspettarci, visto che ci sono molte cose che vorremmo vedere dal team ma abbiamo anche un certo timore di non vederne nessuna. Con il grosso lavoro in corso sulla ristrutturazione di Anthem, qualche notizia su questo è possibile, ma speriamo anche in qualcosa di nuovo. Dragon Age 4 è ovviamente in cima alla lista dei desideri targati EA, ma a questo punto è difficile sbilanciarsi su una sua presenza all'EA Play Live, sebbene basterebbe questa per raddrizzare sicuramente qualsiasi evento. Un'altra voce di corridoio che è emersa in quest'ultimo periodo con particolare vigore riguarda inoltre una possibile versione rimasterizzata dalle Mass Effect Trilogy, altro titolo che sicuramente scalderebbe gli animi, nonostante si tratti di una riedizione. La menzione di un "titolo HD" classico di ritorno nel prossimo periodo rientra in effetti nei documenti ufficiali della compagnia, dunque qualcosa del genere potrebbe veramente bollire in pentola.