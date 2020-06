Need for Speed: Underground remake verrà annunciato all'EA Play Live? Pare di no

Need for Speed: Underground remake o qualcosa del genere potrebbe essere annunciato all'EA Play Live di questa notte, secondo una particolare interpretazione di un tweet inviato dall'account ufficiale della serie, anche se la cosa non sembra per nulla confermata, anzi.

Ci aspettiamo comunque qualche novità riguardante Need for Speed all'evento EA di questa notte, ma forse è un po' presto per un nuovo capitolo, considerando che Need for Speed Heat è uscito meno di un anno fa. Per questo motivo, il messaggio riportato qui sotto ha scaturito le voci di corridoio sul possibile arrivo di un remake di Need for Speed Underground o una continuazione di questo.

Nel tweet vediamo il logo di Need for Speed Heat con la canzone "Get Low" di Lil' John and The East Side Boyz in sottofondo. Secondo alcuni, questo sarebbe un rimando a Need for Speed: Underground, vista la presenza della canzone in questione nella tracklist del gioco, datato 2003.

In effetti, è da un po' di tempo che i fan attendono un ritorno del capitolo Underground, considerato da molti come uno dei migliori in assoluto nella lunga serie di EA e considerando la possibile presenza di novità riguardanti Need for Speed all'evento di stanotte, l'associazione di idee sembra piuttosto logica.

Si prospetta dunque un ritorno dell'amato Underground di Criterion? Un aggiornamento giunto pochi minuti dopo sempre dall'account Twitter di Need for Speed sembra smentire la questione, rispondendo semplicemente "lol no" alla domanda su tale possibilità. A ben vedere, però, questo sembra smentire solo l'eventuale arrivo di un remake, lasciando aperte altre possibilità. Staremo a vedere, ricordiamo che l'EA Play Live si terrà alle 1:00 del mattino del 19 giugno, ovvero questa notte.