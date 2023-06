Samba de Amigo per Meta Quest annunciato da SEGA con un trailer

Samba de Amigo è stato annunciato per Meta Quest con un trailer mostrato nel corso del Meta Quest Gaming Showcase di oggi: il celebre rhythm game sarà disponibile in autunno su Meta Quest 2 e Meta Quest Pro.

L'evento, in cui sono stati presentati diversi titoli in arrivo sulla piattaforma VR di Meta, peraltro pochi minuti dopo l'inaspettato annuncio di Meta Quest 3, ha dunque rivelato il debutto del classico SEGA sui visori VR targati Meta.

"Preparati a scuotere le maracas a più non posso per festeggiare l'arrivo di Samba de Amigo in VR quest'autunno. Carino e colorato, l'originale rhythm game di SEGA si trasformò in un vero e proprio cult quando approdò nelle sale giochi nel 1999, e un anno dopo divenne un'ottima scusa per acquistare il Sega Dreamcast", si legge nel comunicato stampa.

"Ora, a distanza di più di vent'anni, il nuovo capitolo della serie Samba de Amigo si dimostra il titolo perfetto per la VR. Fatti prendere dalla scimmia ballando le hit dei migliori generi internazionali con il nostro peloso Amigo, sparati una posa o due e dai una svolta positiva alla tua giornata!"

Samba de Amigo per Meta Quest offrirà un sistema di controllo fluido, una tracklista composta da quaranta brani di successo (a cui se ne aggiungeranno di nuovi tramite DLC), modalità extra con sfide e minigiochi, nonché tante opzioni per la personalizzazione del proprio avatar grazie all'uso di costumi e accessori.

Sarà inoltre presente una modalità multiplayer online per otto giocatori, Fiesta nel Mondo, con tanto di classifiche globali.