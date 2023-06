Assassin's Creed Nexus confermato per il 2023: il gioco VR sarà presentato all'Ubisoft Forward

Durante il Meta Quest Gaming Showcase, Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Nexus, un capitolo VR della saga degli Assassini, arriverà su Meta Quest 3 e Meta Quest 2 quest'anno. Ubisoft afferma che i fan dovranno attendere l'evento Ubisoft Forward del 12 giugno per avere maggiori dettagli sul gioco e su come utilizzerà la realtà virtuale per offrire una versione più coinvolgente della serie.

Assassin's Creed Nexus è stato annunciato per la prima volta all'evento Oculus Quest 2 del 2020, insieme a un gioco VR di Splinter Cell. In quell'occasione, la vicepresidente dello sviluppo dei prodotti di Ubisoft, Elizabeth Loverso, aveva annunciato che entrambi i giochi erano stati "costruiti da zero" per la realtà virtuale e che avrebbero incluso "elementi dei franchise" che i giocatori conoscono bene. Purtroppo, il gioco Splinter Cell VR è stato successivamente cancellato.

Red Storm, uno studio affiliato a Ubisoft che ha partecipato allo sviluppo di molti giochi di Tom Clancy e ai giochi VR Star Trek: Bridge Crew e Werewolves Within, sta sviluppando Assassin's Creed Nexus. Anche Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf e Ubisoft Mumbai stanno collaborando con Red Storm per il prossimo gioco VR.

Per quanto riguarda l'Ubisoft Forward, la compagnia ha da poco pubblicato un trailer che mostra alcuni dei giochi che saranno presentati, compreso uno misterioso.