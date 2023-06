The Expanse: A Telltale Series, trailer della storia per l'avventura di Deck Nine

The Expanse: A Telltale Series è protagonista di un coinvolgente trailer della storia, che come potete immaginare sarà un elemento cardine dell'avventura narrativa sviluppata da Deck Nine sulla base dei romanzi di James S. A. Corey.

Come saprete, abbiamo provato The Expanse: A Telltale Series, trovando questo tie-in decisamente adatto tanto ai neofiti quanto ai fan della saga sci-fi, dotato di un mondo davvero ben caratterizzato e di un ottimo cast di interpreti.

Nel gioco seguiremo le vicende di Camina Drummer mentre esplora i confini della Cintura a bordo della Artemis, trovandosi ad affrontare le situazioni più disparate: dai combattimenti nello spazio a un tentativo di ammutinamento, dallo scontro con gruppi di pirati al recupero di risorse dalle navi alla deriva.

Come rivela il titolo, The Expanse: A Telltale Series sarà un'avventura episodica: il primo capitolo lo troveremo disponibile a partire dal 27 luglio nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.