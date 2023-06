Stranger Things VR: trailer gameplay per il gioco per Meta Quest 3, Quest 2 e Quest Pro

Durante l'evento di Meta è stato mostrato un nuovo trailer di Stranger Things VR, in arrivo su Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro nell'autunno 2023. Potete vedere il video gameplay qui sotto.

La descrizione ufficiale recita: "Scoprite il mondo di Stranger Things dalla prospettiva inedita di Vecna, che esplora realtà sconosciute, forma la mente alveare e mette in atto il suo piano di vendetta contro 11 e Hawkins. I giocatori invaderanno i sogni e i ricordi dei personaggi preferiti dai fan e sfrutteranno i poteri telecinetici per possedere le menti e combattere le creature, mentre viene svelata la trasformazione di Henry Creel in Vecna e la sua influenza sugli eventi delle stagioni precedenti."

Si tratta quindi di un gioco nel quale prenderemo il controllo del cattivo della situazione, centrale per gli eventi della stagione 4 di Stranger Things. Stranger Things VR è un gioco horror psicologico realizzato da Tender Claws per Netflix.

Al momento della scrittura non è chiaro se si tratti di un'esclusiva Meta o se Stranger Things VR è previsto anche per altre piattaforme VR, come quelle PlayStation. Non ci resta che attendere nuovi annunci a riguardo.

Al seguente indirizzo potete vedere il trailer di annuncio del 2022.