Stranger Things VR annunciato con un trailer, è un horror con protagonista Vecna

Netflix e gli sviluppatori di Tender Claws hanno annunciato Stranger Things VR, spin-off della celebre serie televisiva in sviluppo per le "maggiori piattaforme di realtà virtuale" e con periodo di lancio in programma per la fine del 2023. L'annuncio è stato accompagnato dal primo trailer ufficiale, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Dalle prime informazioni ufficiali apprendiamo che in Stranger Things VR è un action horror psicologico in cui giocheremo nei panni di Vecna, l'antagonista principale dell'ultima stagione della serie televisiva, con la storia che si pone come un prequel ai fatti narrati nella Stagione 4.

I giocatori avranno il compito di "esplorare realtà sconosciute" e invadere le menti delle persone, con l'obiettivo di ottenere vendetta contro Undici e la città di Hawkins.

"Gioca come Vecna in questa nuova avventura di Stranger Things in realtà virtuale. Diventa un esploratore di realtà sconosciute mentre formi la mente alveare e domi il vuoto. Invadi le menti e causa degli incubi nella tua missione per vendicarti di Undici e Hawkins", recita la descrizione riportata sul sito ufficiale del gioco.

"Stranger Things VR è un horror psicologico / horror sviluppato da Tender Claws e in arrivo sulle maggiori piattaforme di realtà virtuale nell'inverno 2023."

Maggiori dettagli sul gioco e le piattaforme di riferimento verranno svelati nei prossimi mesi. Che ne pensate, il primo trailer di Stranger Things VR vi ha impressionato? Fatecelo sapere nei commenti.