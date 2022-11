PS Plus Extra e Premium: annuncio dei giochi PS5 e PS4 di novembre 2022 in arrivo, ecco quando

Quando saranno annunciati i giochi PS5 e PS4 di PlayStation Plus Extra e Premium di novembre 2022? Ufficialmente non c'è una data scolpita dalla pietra, ma considerando i titoli in arrivo e in uscita dal catalogo già confermati, l'annuncio ufficiale da parte di Sony dovrebbe arrivare questa settimana, intorno alle 17:00 di mercoledì 9 novembre 2022.

La scorsa settimana Sony ha annunciato che 5 giochi di Ratchet & Clank verranno inclusi nel catalogo di classici di PS Plus Premium martedì 15 novembre, mentre lo stesso giorno 6 giochi abbandoneranno il servizio, tra cui la trilogia di Mafia.

Considerando che la compagnia giapponese svela le nuove aggiunte del catalogo di Extra e Premium di mercoledì per poi renderle disponibili il martedì successivo, possiamo intuire che la presentazione della line-up di novembre 2022 arriverà mercoledì 9 novembre, con il classico annuncio su PlayStation Blog e profili social previsto intorno alle 17:00 - 17:30, dunque lo stesso giorno del lancio di God of War Ragnarok per PS5 e PS4.

PlayStation Plus, logo

Al momento non sappiamo di preciso quanti e quali titoli PS5 e PS4 andranno ad arricchire il catalogo dei due abbonamenti di Sony, ma come detto in precedenza 5 giochi per PlayStation Premium sono già noti, ovvero Ratchet & Clank (PS3), Ratchet & Clank: Going Commando (PS3), Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3), Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3) e Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3) che verranno aggiunti in occasione dei festeggiamenti del ventesimo anniversario della serie Ratchet & Clank.

Inoltre, tra i classici di Premium di novembre 2022 potrebbe figurare anche Syphon Filter 3, dato che il gioco è stato classificato dalla rating board della Corea del Sud per PS5. Da non escludere anche l'inserimento di Ridge Racer 2, apparso il mese scorso in un video ufficiale di Sony.

Nel frattempo vi ricordiamo che sono disponibili le nuove campagne di PlayStation Stars di novembre 2022, con in palio punti e premi digitali.