PlayStation Stars: disponibili le campagne di novembre 2022, come completarle

Sony ha dato il via alle campagne di novembre 2022 di PlayStation Stars, con in palio premi digitali e punti, che possono essere utilizzati per riscattare varie ricompense, tra cui giochi completi e fondi per gli acquisti sul PlayStation Network.

Di seguito l'elenco completo delle campagne PlayStation Stars di novembre 2022 e come completarle:

Hit Play/1994

Obiettivo : Avvia almeno una volta ognuno dei seguenti giochi che includono un brano del 1994: Returnal (Stay x Circle of Life), Death Stranding (Baby I Love Your Way x Go West), Uncharted 4 (Mr Jones x Regulate), Detroit: Become Human (More Human Than Human), Until Dawn (Wild Night) e Heavy Rain (Streets of Philadelphia).

: Avvia almeno una volta ognuno dei seguenti giochi che includono un brano del 1994: Returnal (Stay x Circle of Life), Death Stranding (Baby I Love Your Way x Go West), Uncharted 4 (Mr Jones x Regulate), Detroit: Become Human (More Human Than Human), Until Dawn (Wild Night) e Heavy Rain (Streets of Philadelphia). Ricompensa : oggetto digitale eroico "Sony Chord Machine"

: oggetto digitale eroico "Sony Chord Machine" Scadenza : 15 novembre

: 15 novembre Descrizione: Avvia un gioco abbinato un brando del 1994

Check-in di novembre

Obiettivo : avvia un qualsiasi gioco su PS5 o PS4

: avvia un qualsiasi gioco su PS5 o PS4 Ricompensa : elemento digitale non comune "Tech Demo Tyrannosaurus Rex a tema autunnale"

: elemento digitale non comune "Tech Demo Tyrannosaurus Rex a tema autunnale" Scadenza : 30 novembre 2022

: 30 novembre 2022 Descrizione: Buon novembre! È sempre un piacere ritrovarti.

Club Combattimento del mese

Obiettivo : Avvia su PS5 o PS4 uno tra Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter V, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Mortal Kombat 11 e Tekken 7

: Avvia su PS5 o PS4 uno tra Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter V, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Mortal Kombat 11 e Tekken 7 Ricompensa : elemento collezionabile raro "Determinazione incorruttibile"

: elemento collezionabile raro "Determinazione incorruttibile" Scadenza : 30 novembre 2022

: 30 novembre 2022 Descrizione: La prima regola nella scelta dell'avversario è vincere. La seconda regola è mai tagliarsi la frangia da soli. E ora, scegli il tuo avversario.

Titoli selezionati del PlayStation Store

Obiettivo : acquista uno tra Call of Duty: Modern Warfare II - Pack Cross-Gen, New Tales from the Borderlands, Brewmaster - Beer Brewing Simulator, Gotham Knights, PGA Tour 2K23 Edizione Cross-Gen, NHL 23 (PS5).

: acquista uno tra Call of Duty: Modern Warfare II - Pack Cross-Gen, New Tales from the Borderlands, Brewmaster - Beer Brewing Simulator, Gotham Knights, PGA Tour 2K23 Edizione Cross-Gen, NHL 23 (PS5). Ricompensa : 50 punti

: 50 punti Scadenza : 30 novembre 2022

: 30 novembre 2022 Descrizione: Trova il tuo prossimo gioco preferito! Acquista uno di questi giochi PS5 selezionati nel PlayStation Store.

Gioca dove vuoi

Obiettivo : Usa Remote Play per almeno 5 minuti per quattro volte. Un obiettivo semplice ma per portarlo a termine dovrete utilizzare l'app PS Remote Play, disponibile per PC Windows, Mac, iOS, Android per controllare la vostra PS5 o PS4 da remoto. Volendo potrete attivare la Riproduzione Remota anche da un'altra console PS5 o PS4 in vostro possesso. Per scaricare l'app su PC o trovare tutti i dettagli sulla Riproduzione Remota vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale di PS Remote Play a questo indirizzo.

: Usa Remote Play per almeno 5 minuti per quattro volte. Un obiettivo semplice ma per portarlo a termine dovrete utilizzare l'app PS Remote Play, disponibile per PC Windows, Mac, iOS, Android per controllare la vostra PS5 o PS4 da remoto. Volendo potrete attivare la Riproduzione Remota anche da un'altra console PS5 o PS4 in vostro possesso. Per scaricare l'app su PC o trovare tutti i dettagli sulla Riproduzione Remota vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale di PS Remote Play a questo indirizzo. Ricompensa : 75 punti

: 75 punti Scadenza : 30 novembre 2022

: 30 novembre 2022 Descrizione: Lavora meglio, non di più. Questo mese, prova Remote Play quattro volte e scopri fino a dove potrai arrivare.

PlayStation Stars, logo

Tra le campagne di questo mese troviamo ancora una volta quella "Hit Play/1994" lanciata il mese scorso, se ancora dovete completarla vi restano pochi giorni (scade il 15 novembre). Particolarmente interessante quella "Gioca dove vuoi" (arriva per tutto il mese corrente) che permette di ottenere 75 punti semplicemente avviando la funzione Remote Play per quattro volte per almeno 5 minuti. Si tratta infatti della prima iniziativa che permette di guadagnare punti senza dover mettere mano al portafogli. Si spera la prima di tante.

Non sono stati aggiunti invece nuove elementi per quanto riguarda i premi ottenibili con i punti PlayStation Stars.