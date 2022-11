Black Panther: Wakanda Forever, un video dietro le quinte dedicato a Namor

Il Namor di Tenoch Huerta è protagonista di un video dietro le quinte realizzato da Marvel per Black Panther: Wakanda Forever, il film che approderà nelle sale cinematografiche italiane il 9 novembre.

A un mese esatto dal trailer ufficiale italiano di Black Panther: Wakanda Forever, la pellicola diretta da Ryan Coogler, che ha anche firmato la sceneggiatura, offre uno sguardo più approfondito nei confronti del celebre personaggio.

Re di Talokan ma diverso dai suoi sudditi per via della propria natura ibrida, Namor è virtualmente imbattibile in acqua ma può combattere anche in superficie, sfruttando le ali alle caviglie per volare.

Huerta ha parlato del personaggio e di come ami il suo popolo, nonché di una rappresentazione visiva che rende omaggio alle sue origini messicane: è questa la soluzione che gli autori hanno trovato per portare il Submariner sul grande schermo.

Dopodiché, ovviamente, si è parlato di Chadwick Boseman e di come Black Panther: Wakanda Forever gli renderà omaggio.