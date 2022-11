Resident Evil Village VR potrebbe arrivare anche su PC, stando a un dataminer

Resident Evil Village VR, la conversione per visori per la realtà virtuale del survival horror di Capcom, potrebbe arrivare anche su PC per SteamVR e Oculus/Meta, oltre che su PS5 per PlayStation VR2, stando alle scoperte di un dataminer.

Analizzando le righe di codice di Resident Evil Village per PC, LitheBeep ha scoperto dei riferimenti alla versione per PSVR2 annunciata da Capcom in estate, seguiti dai file "OpenVR", "OculusTouch", "OculusVR", "OculusRemote", e la stringa "autoLaunchSteamVROnButtonPress". Insomma dei chiari rimandi a un possibile porting di Resident Evil Village anche per i visori di Valve e Meta.

Lady Dimitrescu, uno degli antagonisti principali di Resident Evil Village

Un altro possibile indizio arriva dalla pagina Steam ufficiale di Resident Evil Village, che dal 28 ottobre riporta "VR" tra i tag del gioco. I tag servono per catalogare un prodotto, tuttavia possono essere aggiunti anche dagli utenti di Steam, quindi non si tratta di un pista particolarmente attendibile. A riprova di ciò PCGamer, fa notare che il tag VR alla pagina di Resident Evil 7 è stato aggiunto nell'ormai lontano 2017 ma come sappiamo ad oggi non esiste ancora nessuna conversione per SteamVR e Meta Quest.

In attesa di una conferma o una smentita da parte di Capcom, vale la pena far notare che in ogni caso Resident Evil Village, così come il 7 e i remake del secondo e terzo capitolo, sono giocabili in realtà virtuale grazie a una mod realizzata da Praydog. Non parliamo di una conversione ufficiale quindi, ma è sicuramente meglio di niente.