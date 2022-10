PlayStation Plus: Ridge Race 2 arriverà nel catalogo Premium, stando a un video di Sony

Tra i classici PSP in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Premium nei prossimi mesi a quanto pare c'è anche Ridge Racer 2. Il racing game infatti è stato menzionato in un video ufficiale Sony pubblicato sul canale YouTube di PlayStation Access, ora cancellato.

Stando a quanto riportato sulle pagine di VGC, nel filmato il racing game di Sega era incluso tra i classici per PlayStation Plus Premium di ottobre 2022, laddove il gioco invece non viene menzionato nella lista pubblicata dal PlayStation Blog e riportata anche sulle nostre pagine.

Ridge Racer 2

Come detto in precedenza, il filmato di PlayStation Access successivamente è stato rimosso da YouTube. L'idea quindi è che Ridge Racer 2 inizialmente fosse previsto tra i classici di ottobre, ma che per un motivo o per un altro Sony abbia deciso di rinviarne il lancio all'ultimo, dimenticandosi di aggiornare i contenuti del video sopracitato, che di conseguenza successivamente è stato cancellato.

Del resto il gioco era stato avvistato anche nel PlayStation Network poco prima del lancio dei nuovi tier del PS Plus. Insomma il suo debutto nel catalogo del Premium ormai sembra piuttosto scontato.