Meta Quest 3, annunciato con un trailer il nuovo visore VR: ecco prezzo e periodo di uscita

Meta Quest 3 è stato annunciato con un trailer che rivela le caratteristiche del nuovo visore VR prodotto da Meta. L'azienda ha inoltre comunicato prezzo e periodo di uscita del dispositivo, che sarà disponibile in autunno a partire da 599,99€.

A pochi giorni dal leak del Quest Store, Meta Quest 3 è dunque ufficiale: parliamo di un visore "completamente riprogettato", stando alle descrizioni, con un design più sottile del 40% rispetto a Meta Quest 2 e un processore dotato di una potenza doppia.

"Preparati a vivere sensazionali esperienze in VR e a scoprire nuovi mondi con la rivoluzionaria Meta Reality in grado di fondere elementi virtuali nel mondo che ti circonda. Con una vasta libreria di oltre 500 titoli, potrai esplorare come mai prima d'ora", recita il sito di Meta Quest 3.

Il visore verrà presentato nel dettaglio durante il Meta Connect che si svolgerà il prossimo 27 settembre, e immaginiamo che a quel punto ci sarà anche una data di uscita precisa.