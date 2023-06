Tartarughe Ninja: Caos Mutante, nuovo trailer in italiano per il film prodotto da Seth Rogen

Tartarughe Ninja: Caos Mutante si mostra con un nuovo trailer in italiano che conferma le grandi potenzialità del film prodotto da Seth Rogen, in cui vengono reinterpretate le origini dei celebri personaggi creati da Kevin Eastman e Peter Laird.

A qualche mese dal primo trailer di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, questo video consente senz'altro di farsi un'idea più approfondita dei toni e delle atmosfere del lungometraggio, che utilizza una tecnica di animazione molto simile a quella di Spider-Man: Across the Spider-Verse, da oggi nei cinema italiani.

In arrivo nelle sale ad agosto, Tartarughe Ninja: Caos Mutante racconterà di come Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo hanno fatto il proprio debutto come eroi protettori di New York, affrontando in questo caso non Shredder bensì Superfly.

Guidati dall'immancabile maestro Splinter e con l'aiuto della loro nuova amica, April O'Neil, Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo dovranno utilizzare le loro straordinarie abilità con le arti marziali per sventare la minaccia e salvare gli abitanti di New York.