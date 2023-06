The Talos Principle 2: nuove immagini e dettagli da Croteam

Sul PlayStation Blog è apparso un articolo dedicato a The Talos Principle 2, scritto da Jonas Kyratzes, sceneggiatore di Croteam al lavoro sul gioco, che svela nuovi dettagli su questo attesissimo gioco, mostrando anche delle nuove immagini.

The Talos Principle 2 è stato presentato in occasione del recente PlayStation Showcase, anche se lo sviluppo del gioco era noto da tempo. Vediamo le nuove immagini raccolte in una comoda galleria:

Nel post prima di tutto viene ribadito il lancio entro la fine del 2023, anche se non viene svelata la data d'uscita ufficiale. Quindi viene spiegata l'origine della serie: "The Talos Principle era uno stimolante rompicapo filosofico con tanto di trama acclamata dalla critica... e, diciamoci la verità, chi se lo aspettava dai creatori di un FPS in cui si devono affrontare scimpanzé dotati di jetpack con lanciagranate al posto delle braccia?"

Quindi viene spiegato a grande linee che il gioco "Amplierà immensamente (e non lo diciamo tanto per dire) tutto ciò che ha reso speciale l'originale. Enigmi più ingegnosi da risolvere, ambienti più surreali da esplorare, segreti più segreti da svelare, una storia più profonda in cui immergersi e domande ancora più importanti in cui perdersi."

Leggiamo anche qualche dettaglio sulla storia: "L'avventura in The Talos Principle 2 inizia in un'epoca in cui l'umanità come noi la conosciamo è estinta da tempo, ma la nostra cultura continua a vivere in un mondo abitato da robot fatti a nostra immagine. Andrete in missione per indagare su una misteriosa megastruttura e, nel mentre, affronterete domande sulla natura del cosmo, il conflitto tra fede e ragione, e la paura di ripetere gli stessi errori dell'umanità."

Lo sceneggiatore ha poi spiegato che "The Talos Principle 2 non si tira certo indietro quando si tratta di dare profondità alla sua trama. Vuole farvi pensare... ma non solo alla sua epica storia. Ci sono, ovviamente, anche enigmi da risolvere, con vari livelli di difficoltà per soddisfare ogni giocatore. Il sequel si basa sul design dei puzzle 3D in prima persona del gioco originale, incluso l'uso di rifrattori con cui indirizzare raggi di luce e la creazione di copie di noi stessi per attivare interruttori e aggirare ostacoli."

Ci saranno novità alla formula dell'originale? Assolutamente sì: "Ma a questi enigmi, ormai consolidati, si aggiungono anche nuove modalità di gioco, tra cui la manipolazione della gravità e il transfert mentale, ma vi lasceremo scoprire da soli le complessità di queste peculiari meccaniche. The Talos Principle 2 vi sembrerà familiare e nuovo allo stesso tempo. Potrete finire il gioco senza risolvere tutti gli enigmi, ma chi vuole brillare particolarmente può tentare di completare tutto quanto. Fate solo attenzione agli enigmi d'oro, perché metteranno a dura prova le vostre meningi.

The Talos Principle 2 rappresenta un enorme passo avanti per la serie, in particolare nel design del mondo. Queste sono le ambientazioni più grandi, più strane e più belle che Croteam abbia mai creato e sfruttano appieno le più recenti tecnologie grafiche. Visiterete diverse nuove località, tra cui una città sull'orlo di un cambiamento di paradigma e i variegati paesaggi di un'isola che custodisce le chiavi del futuro.

Se il vostro cervello si sta surriscaldando e avete bisogno di una pausa dagli enigmi, nel vasto e inquietante mondo di gioco troverete segreti nascosti e un'intera storia dimenticata. Sarete anche direttamente coinvolti nel complesso sviluppo dei suoi personaggi, prendendo decisioni che potranno portare a finali multipli. La storia di The Talos Principle 2 è di per sé un rompicapo da risolvere e i giocatori che si dedicheranno a scoprirne i profondi e oscuri segreti vedranno ricompensata la propria curiosità."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Talos Principle 2 uscirà entro la fine del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.