The Talos Principle 2 presentato con un trailer: uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S

The Talos Principle 2 è stato presentato ufficialmente con un trailer nel corso del PlayStation Showcase: il gioco farà il proprio debutto nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Annunciato già nel 2016, The Talos Principle 2, ci metterà nuovamente al comando di una creatura sintetica, alle prese con un mondo in cui gli esseri umani si sono estinti ma la loro cultura continua a vivere in una città di robot.

"Più cose scopri, più ti ritrovi ad affrontare domande sulla natura del cosmo e sullo scopo della civiltà. L'infrangersi della promessa di un domani migliore, la paura di ripetere gli errori dell'umanità, la fede nella ragione o la rinuncia all'umanità in toto... Le scelte che fai e dove decidi di schierarti determinano il corso degli eventi", si legge nella sinossi del gioco.

"Risolvi un'ampia gamma di enigmi con vari livelli di difficoltà, tra cui meta-enigmi geniali ed enigmi Oro davvero complessi. Finisci il gioco senza risolvere tutti gli enigmi oppure vai alla ricerca della più completa maestria. Una serie di abilità nuove, tra cui la manipolazione della gravità e la trasmissione di pensieri, si uniscono alle meccaniche già conosciute di Talos Principle, creando un'esperienza nuova e allo stesso tempo familiare."

"Fai il passo successivo nella storia di The Talos Principle con una storia stimolante, interattiva e incentrata sui personaggi, con diversi finali scritti dai veterani Jonas Kyratzes (The Eternal Cylinder, Clash: Artifacts of Chaos) e Tom Jubert (The Swapper, Subnautica), a cui si è unita Verena Kyratzes (The Hand of Merlin, Serious Sam 4)."

"Esplora oltre una decina di nuovissimi ambienti che vanno da una città sull'orlo di un cambio di paradigma, fino ai diversi paesaggi di una misteriosa isola che racchiude le chiavi del futuro. Prenditi una pausa dagli enigmi per scoprire segreti sepolti e stralci della storia dimenticata."

"Immergiti nel mondo ricco e dal sapore agrodolce di The Talos Principle grazie alla meravigliosa colonna sonora del maestro compositore Damjan Mravunac (Serious Sam, The Talos Principle), con la partecipazione di Chris Christodoulou (Risk of Rain 1 e 2)."