Sword of the Sea annunciato per PS5 con un trailer al PlayStation Showcase dagli autori di Abzû

Tra i tanti protagonisti del PlayStation Showcase 2023 di Sony c'è anche Sword of the Sea, un nuovo action adventure in arrivo su PS5 e realizzato da Giant Squid Studios, autori di Abzû e The Pathless. Il gioco è stato presentato con un trailer che include alcune sequenze di gameplay, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il filmato purtroppo è piuttosto breve e non permette di mettere perfettamente a fuoco le meccaniche di gameplay. Quello che è chiaro comunque è che l'esplorazione la farà da padrone, con il protagonista, uno spirito resuscitato in un mondo desolato, che potrà viaggiare in ampie ambientazioni usando il suo spadone come se fosse uno skateboard / tavola da surf.

Leggiamo la descrizione ufficiale offerta da Giant Squid Games per Sword of the Sea:

"Tu sei il Wraith, resuscitato in un mondo desolato e incaricato di riportarlo in vita mentre esplori le rovine sommerse e le vibranti e variegate culture al suo interno. Naviga tra tombe che affondano, misteriosi relitti di navi e campi di battaglia pietrificati e riporta nel frattempo giganteschi banchi di pesci e creature. Ma attenzione: questa terra ospita anche enormi leviatani che ti ostacoleranno."

Per il momento non c'è ancora una data di uscita ufficiale per Sword of the Sea, quindi sarà necessario attendere per saperne di più al riguardo.