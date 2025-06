Sword of the Sea ha una data di uscita, sarà disponibile su PS Plus Extra e Premium

Durante lo State of Play di ieri sera è stata annunciata la data di uscita di Sword of the Sea: il nuovo titolo degli autori di Abzu e The Pathless sarà disponibile a partire dal 19 agosto e finirà fin da subito nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.

Al comando del Wraith, un'anima errante chiamata a riportare la vita in un mondo arido e desolato, ci muoveremo tra scenari mutevoli: dune ondulate che diventano oceani smeraldo, rovine a forma di skatepark dove compiere trick e acrobazie, templi sommersi che si rianimano con pesci, alghe fluttuanti e creature marine.

Il sistema di movimento di Sword of the Sea è stato pensato per offrire una libertà assoluta, ispirandosi alla fluidità di giochi di skate e snowboarding, ma miscelato con la sensibilità estetica e narrativa che da sempre contraddistingue le opere di Giant Squid.

La colonna sonora firmata da Austin Wintory amplifica ogni emozione, mentre la direzione artistica ci invita spesso a rallentare per assaporare ogni sfumatura, andando a percepire il surfing come una forma di connessione con la natura.