Pokémon Scarlatto e Violetto danno il via a un evento per Porygon2: vediamo le date e cosa potete ottenere

L'evento di Porygon2 in Pokémon Scarlatto e Violetto

Se siete interessati a catturare la creatura, sappiate che Porygon2 sarà presente in giro per Paldea, Nordivia e nel Bioterarium dell'Istituto Mirtillo, ovvero sia nel gioco base che nelle due espansioni. Queste comparse vi daranno la possibilità di trovare più facilmente la versione cromatica (o shiny, se preferite) del Pokémon virtuale, ma come sempre dovrete prima aver scaricato le ultime News dal Poképortale (tramite pulsante X -> "Poképortale" -> "Dono Segreto" -> "Ricevi le News dal Poképortale") e gli aggiornamenti più recenti del gioco da voi utilizzato.

Non è però tutto perché se volete un Porygon2 veramente speciale dovete affrontare anche il Raid Teracristal da 7 Stelle che vi permetterà di ottenere una versione con teratipo Normale e con l'Emblema della Forza Assoluta: non sarà semplice abbattere la creatura e dovrete certamente collaborare con gli altri giocatori per avere la meglio.

Tera Porygon2

Ricordiamo anche che potete catturare una sola volta per ogni partita questa versione di Porygon2, ma potrete continuare a partecipare al Raid per ottenere ricompense extra come caramelle esperienza, tesori che possono essere venduti presso i Centri Pokémon, nuovi strumenti e Teraliti Normale per cambiare il teratipo di altri Pokémon.

Ricordiamo infine che Pokémon Scarlatto e Violetto ricevono la patch 4.00 con l'upgrade gratuito per Nintendo Switch 2.