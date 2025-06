L'apparentemente inutile aggiornamento di PS5 pare aver risolto un grosso problema del VRR

In breve, il supporto al VRR è stato migliorato e non dovrebbe più causare stutter dopo alcuni minuti di utilizzo del videogioco.

Come vi abbiamo già segnalato, il 4 giugno 2025 Sony ha pubblicato un aggiornamento per il sistema operativo di PlayStation 5 : a un primo impatto sembrava un aggiornamento minore e senza dettagli particolarmente rilevanti, ma i videogiocatori di Reddit stanno segnalando che forse è stato risolto un grosso problema che da mesi rendeva le sessioni di gioco molto più fastidiose.

Qual era il problema del VRR di PS5

Ancora a marzo 2025, alcuni giocatori avevano iniziato a segnalare che in caso di utilizzo di VRR alcuni giochi di PS5 presentavano uno stutter (detto in modo semplice, il gioco "va a scatti") ogni otto secondi. Il tutto era stato confermato anche da Digital Foundry, testata specializzata in analisi tecniche del mondo videoludico, la quale riteneva che non fosse un problema limitato solo a qualche videogioco o solo a qualche schermo, ma un problema più diffuso dell'intero sistema di VRR della console, sia quella base che quella Pro.

Per un po' di tempo non se ne era parlato, ma ora la questione è tornata all'attenzione dei giocatori poiché secondo alcune segnalazioni degli appassionati su Reddit il problema del VRR pare essere scomparso. Viene segnalato che giochi come The Last of Us Parte 1 e Parte 2, Diablo 4, Horizon Forbidden West ed Elden Ring non presentano più il difetto grafico.

Senza una conferma da parte di Sony o dei test più approfonditi non possiamo affermare in modo definitivo che il tutto sia stato risolto, ma pare che la situazione sia migliorata per molti: anche per voi è così?

