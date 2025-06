PlayStation Store lancia una nuova valanga di sconti su giochi PS4 e PS5 dedicati alla Summer Game Fest

Una selezione di sconti

Gli sconti della Summer Game Fest seguono quelli dei Days of Play e si aggiungono all'iniziativa Un Multiverso di giochi e saranno dunque disponibili su PlayStation Store da oggi, 4 giugno, fino al 19 giugno, consentendo così ben due settimane di offerte assortite su giochi PS4 e PS5 anche di notevole livello.

Resident Evil Village è particolarmente scontato in questa iniziativa

Proviamo qui a offrire una prima panoramica su alcuni dei giochi più interessanti che si trovano all'interno di questa mandata di sconti:

Final Fantasy 7 Rebirth - 55,99€

Sekiro: Shadows Die Twice - 34,99€

Lies of P - 29,99€

Silent Hill 2 - 41,99€

Star Wars Jedi: Fallen Order - 7,49€

Devil May Cry HD Collection - 9,89€

Ninja Gaiden: Master Collection - 19,99€

Resident Evil Village - 9,99€

Stardew Valley - 6,99€

Fallout 4 - 7,99€

DOOM Eternal: Deluxe Edition - 17,49€

Ninja Garden 2 Black - 34,99€

Resident Evil 7 - 7,99€

God of War 3 Remastered - 9,99€

Resident Evil 4: Gold Edition - 29,99€

Far Cry 6 - 17,49€

Monster Hunter World - 9,99€

Wo Long: Fallen Dynasty - 29,99€

Disco Elysium - 11,99€

Mass Effect Legendary Edition - 6,99€

Si tratta solo di alcuni esempi degli sconti attualmente disponibili su PlayStation Store, che coinvolgono migliaia di titoli tra PS4 e PS5, oltre ad upgrade, Season Pass, bundle e altre tipologie di prodotti.

Considerando che il tema è la Summer Game Fest, nella selezione di titoli potremmo forse trovare degli indizi sui possibili contenuti delle presentazioni previste per questa settimana, e la questione risulterebbe dunque ulteriormente interessante.

L'insistenza su Resident Evil potrebbe allora far pensare a una conferma sulle voci della presentazione di Resident Evil 9, così come la presenza di God of War può far pensare che un nuovo capitolo della serie potrebbe essere mostrato in questi giorni, forse proprio oggi durante lo State of Play, staremo a vedere.