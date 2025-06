NotebookLM di Google: ora puoi condividere i tuoi appunti pubblicamente, inclusi i podcast AI

Google ha annunciato un importante aggiornamento per la sua app di note alimentata da AI, NotebookLM, che ora permette di condividere i quaderni in modalità pubblica tramite un link. Questa funzione amplia le possibilità di collaborazione e di fruizione dei contenuti da parte di colleghi, studenti o amici, pur mantenendo la sicurezza dei dati originali: chi visualizza il quaderno non potrà modificarlo, ma potrà interagire con strumenti AI come riassunti audio, briefing e FAQ generate dall'assistente.

NotebookLM: la nuova frontiera delle note smart Lanciato inizialmente come esperimento nel 2023, NotebookLM è rapidamente diventato un successo per Google, trasformandosi in uno strumento di supporto allo studio e al lavoro sempre più apprezzato. L'app è pensata per aiutare a comprendere materiali provenienti da fonti diverse: note, documenti, presentazioni e perfino video YouTube. Grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale, NotebookLM è in grado di riassumere contenuti, generare podcast-discussioni simulate, rispondere alle domande e altro ancora. Il mese scorso, Google ha anche lanciato la versione mobile dell'app, ampliandone ulteriormente la portata. La condivisione pubblica Con il nuovo aggiornamento, condividere un quaderno è facile come farlo con un documento di Google Drive o un foglio di lavoro: basta selezionare il pulsante di condivisione in alto a destra, scegliere l'opzione "Chiunque con il link" e infine copiare l'URL per inviarlo tramite messaggio, email o social. Una funzionalità intuitiva che democratizza l'accesso alle informazioni.