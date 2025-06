Processo antitrust contro Google: l’azienda di Mountain View ricorre in appello

Il processo antitrust contro Google entra nelle fasi finali, mentre il colosso di Mountain View si prepara a ricorrere in appello contro la decisione del Dipartimento di Giustizia. L'azienda è infatti accusata di monopolio digitale e il governo statunitense ha proposto tre soluzioni per riequilibrare il mercato: separare Chrome da Google, concedere a terzi l'accesso all'indice di ricerca di Google in licenza e impedire all'azienda di stipulare accordi di esclusiva per quanto concerne l'impostazione predefinita del motore di ricerca. Facciamo il punto della situazione.